SM-liigaseuralta pelaajakaappaus: "Ota nyt saman tien jos saat!" – nyt jälki hämmästyttää

Ässät on pysynyt hyvin keskikastissa mukana, vaikka tärkeä ykkösmaalivahti Niklas Rubin loukkaantui alkukaudella. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on ollut taiturimainen Jan-Mikael Järvinen, joka on summannut 14 ottelussa tehot 1+16=17.