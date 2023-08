Tähtivahti valitsi Ässät – tämän syyn takia pelaa mieluummin Suomessa kuin Ruotsissa

– Tunsin jo viime vuonna, että minut todella halutaan tänne. Kun piti päättää, tämä tuntui erittäin hyvältä paikalta. On ollut hauskaa, ja kun muu elämä sujuu, se auttaa myös pelaamista, Rubin taustoittaa päätöstään.

Ruotsalainen Rubin pelasi ennen Suomeen tuloaan reilut kolme kautta Ruotsin korkeimmalla sarjatasolla, ensin Luulajassa ja sen jälkeen Frölundassa. Peli on erilaista Liigassa kuin SHL:ssä.

– Isoin ero on kaukalon koossa. Täällä se on pienempi, mikä tekee pelistä erilaista. Tykkään enemmän tästä. Maalivahdin näkökulmasta tapahtuu enemmän, kun kaukalo on pienempi.