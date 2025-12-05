Jääkiekon SM-liigassa Jyväskylän JYP aloitti väkevästi hallitsevaa mestaria KalPaa vastaan. Se johti ottelua ensimmäisen erän jälkeen peräti 4-0.
Ottelun avausmaalit nähtiin erän puolivälissä. Ensin Mikko Perttu rikkoi kuparisen ja siirsi joukkueensa johtoon. Vain reilua minuuttia myöhemmin lukemat olivat 2-0. Tällä kertaa maalintekijänä Juuso Puustinen.
Perttu iski illan toisensa ylivoimalla ja lopulta Valtteri Ojantakanen sinetöi avauserän 4-0-lukemat alivoimaosumalla.
Ottelu on käynnissä toisessa erässä. JYP johtaa 4-0.
Katso pääkuvan videolta JYPin 4-0-maali.