Leijonien heikkous paljastui karulla tavalla Ruotsia vastaan – Petteri Sihvonen myöntää: "Olen tästä huolissani olympialaisia silmällä pitäen"

– Alivoima petti Ruotsia vastaan. Ja se on oikeastaan sellainen osa-alue, joka on tällä Jukka Jalosen viimeisimmillä Leijonien päävalmentajakaudella ollut koko ajan aika epävarmaa. En tiedä, vastaako siitä nyt apuvalmentajista Mikko Manner vai Ari-Pekka Selin, mutta loppujen lopuksi sekin on Jukka Jalosen vastuulla, Sihvonen lataa.