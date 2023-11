Jukka Jalonen näki punaista – latasi tiukan jyrähdyksen vähättelystä: "Aika helvetin kaukana"

– He pelasivat parhaimmillaan hyvää lätkää. Välillä taas he olisivat voineet pelata vähän laadukkaammin kiekon kanssa. He hakivat jo etukäteen tuomittuja syöttöyrityksiä. Tuossa meidän pitää ihan yleiselläkin tasolla parantaa. Meidän hyökkäyspelimme ei ollut sitä, mitä se voisi olla, vaikka loimme tuplamäärän paikkoja Sveitsiin nähden. Toki, tuo saattaa tuntua ehkä oudolta, koska olimme välillä pitkiä pätkiä omissa jumissa. He eivät vain pystyneet luomaan paikkoja, koska olimme jämäköitä. Siihen täytyy olla tyytyväinen, Jalonen mietti.