HPK:n kokenut päävalmentaja Mikko Manner päästi MTV Urheilun kameran joukkueen pyhimpään SM-liigaottelun ajaksi.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
Manner, 51, on monissa liemissä keitetty valmentaja. Suomen mestaruudet Kärpissä niin apu- kuin päävalmentajana ja kolme arvokisakultaa Leijonissa Jukka Jalosen kakkosena koristavat CV:tä. Vastapainona ovat muun muassa vaikeat vuodet SHL:n Brynäsissä.
Nyt Manner on toiminut HPK:n käskijänä syyskuusta 2024 lähtien. Hiljattain hän päästi MTV Urheilun seuraamaan ottelutyöpäiväänsä, jonka aikana hän vietti hallilla peräti 17 tuntia.
Lue myös: Doug Sheddenin ratkaisulle tyrmäys Liigaviikossa – "Ilman muuta olisi kannattanut"
Erätauoilla hän päästi kameran jopa valmentajien koppiin, mihin medialla ja sen kautta materiaalista kiinnostuneilla kiekkofaneilla ei ole yleensä asiaa.