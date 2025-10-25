HPK:n kokenut päävalmentaja Mikko Manner päästi MTV Urheilun kameran joukkueen pyhimpään SM-liigaottelun ajaksi.

Liigaviikko niputtaa

Manner, 51, on monissa liemissä keitetty valmentaja. Suomen mestaruudet Kärpissä niin apu- kuin päävalmentajana ja kolme arvokisakultaa Leijonissa Jukka Jalosen kakkosena koristavat CV:tä. Vastapainona ovat muun muassa vaikeat vuodet SHL:n Brynäsissä.

Nyt Manner on toiminut HPK:n käskijänä syyskuusta 2024 lähtien. Hiljattain hän päästi MTV Urheilun seuraamaan ottelutyöpäiväänsä, jonka aikana hän vietti hallilla peräti 17 tuntia.

Erätauoilla hän päästi kameran jopa valmentajien koppiin, mihin medialla ja sen kautta materiaalista kiinnostuneilla kiekkofaneilla ei ole yleensä asiaa.