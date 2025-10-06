MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi antaa tuoreessa Liigaviikossa suitsutusta SM-liigan päävalmentajille esiintymisistään ottelujen jälkeisissä lehdistötilaisuuksissa.
SM-liigan puheenaiheet!
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
Valmentajapresseissä on usein nähty sitä, että varsinkin hävinneen joukkueen päävalmentaja etsii syitä tappiolle joukkueen ulkopuolisista asioista, kuten tuomarityöskentelystä.
Karri Kivi, joka on itsekin ollut samassa tilanteessa lukuisia kertoja valmentajaurallaan, on seurannut lehdistötilaisuuksia ilolla alkukauden aikana.
– Tänä vuonna täytyy kyllä nostaa hattua äijille, että sellainen selittely on ollut ihan minimissä. Välillä joku tunnekuohuissaan on heittänyt totta kai jotain kommentteja kuvaten sellaista turhautuneisuuttakin, Kivi kommentoi Liigaviikossa.
Kivi kertoo katsoneensa jokaisen lehdistötilaisuuden alkukaudella. Hän näkee selvän eron edellissesonkiin.
– Taputus näille herroille, Kivi kehuu SM-liigan päävalmentajia.
Yllä olevalla videolla lisää Liigaviikon analyysia aiheesta sekä näytteitä alkukauden presseistä.