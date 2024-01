Sihvonen: Olli Jokinen päätti riidellä SM-liigakiekon kanssa – merkittävä havainto seurauksista: "Näkyy hänen kasvoistaan"

– Jokisella oli jo pelaajana ja sittemmin valmentajana todella hyvä kiekkoaisti ja taju, että missä mennään. Hän aistii, että nyt kulkee, Sihvonen aloittaa.

Havainto on syntynyt Jokisen penkkikäyttäytymistä ja medialausuntoja seuraamalla. Jäyhästi joukkuetta penkin takaa johtava Jokinen ei pelkää korottaa ääntään tai reagoida tuomariston toimintaan, mutta olemusta hallitsee omanlaisensa rauha, pohtii Sihvonen.

– Jokisen presenssi on voittavan valmentajan presenssi. Jokinen nauttii siitä työstään, jota hän on lähes kolmen kauden ajan tehnyt. Se on edistynyt niin pitkälle, että se näkyy hänen kasvoistaan, asennostaan ja kaikesta.

Jukurit on SM-liigassa kaikkiin keskeisiin tekijöihin peilaten pikkutekijä, mutta Jokinen on kolmen vuoden pätkänsä aikana liekittämässä joukkueen toista kertaa pudotuspeleihin. Juuri nyt haarukassa on suora puolivälieräpaikka.

Keskiviikkona joukkue haki Oulun Kärpistä vakuuttavan 3–1-vierasvoiton. Ottelun jälkeen Jokinen antoi lehdistötilaisuudessa lausuntonsa pelistä. Hän aloitti kutsumalla voittoa "rutiinisuoritukseksi". Puhe on Sihvosen mukaan totta ja oikein, sillä Jokisen selkänoja on niin vahva.

– Hän otti Jukureissa tehtäväkseen valmentaa vastahankaan Liiga-kiekon sapluunan kanssa. Kun hän on päässyt tavoitteisiinsa, siitä syntyy valtava itseluottamus. Se on yhtä Jukurien peli-ilmeen kanssa. Siksi siinä ei ole ylimielisyyden tuntua. Hän sanoo asiat niin kuin ne ovat.

5:53 Olli Jokinen totesi Kärpät-voiton olleen rutiinisuoritus – katso päävalmentajan lausunto tästä.

Pienen piikin Sihvonen kuitenkin povitaskustaan tarjoilee.

– Ripauksen kokeneempi valmentaja ei juhlisi vielä. Se on kuitenkin hienoa, että hän nauttii vähän jo nyt.

Näkymätön arki kunnossa

Jokinen on antanut Jukurit-vuosinaan myös suoraa palautetta pelaajille ottelutapahtumien jälkeen. Varsinkin vaikean viime kauden aikana palaute oli välillä kovaakin. Jokinen on myöhemmin todennut muun muassa MTV Urheilulle, ettei hän löytänyt aina keinoja sytyttää joukkuetta.

– Viime kaudella se meni välillä rajoilla. Mutta kun Jokinen vetää tuollaista piskuista joukkuetta, niin kaikki tajuavat, että hänellä on oikeus sanoa vähän enemmän. Jokinen voi sanoa, koska arki, mitä me emme näe, on sillä tavalla kunnossa, että pelaaja-valmentajasuhde kestää tämän.

– Huonommissa tapauksissa bussin alle ei heitetä siitä mitä on vaadittu, harjoiteltu ja tehty. Jukureissa nämä asiat ovat synkronoituja, se selittää, miksi ulkopuolisille ja varmaankin joukkueellekin on ok, että yksittäisiä pelaajia tai pelaajaryhmiä joskus nuhdellaan.

Sihvonen sanoo Jokisen olevan kokonaisvaltainen jääkiekkoihminen, "Hockey-Olli". MTV:n asiantuntija arvelee, että menestyksen kääntöpuolena vaatimustaso ja tyyli ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että joukkueen apuvalmentajat ovat vaihtuneet Jokisen aikana useamman kerran.

– Vierellä voi olla vaikeaa kestää. Jokisen seuraava haaste on, että mihin meneekään, hinta on se, että ihmiset vaihtuvat ympäriltä. Näin kovan luokan tekemisessä syntyy joskus myös raatoja.

Jokisen Jukurit jatkaa Liiga-taivaltaan lauantaina. Vastaan asettuu kriisiseura JYP.