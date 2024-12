Pelicansin päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila ja kapteeni Miika Roine ovat kommentoineet seuran tilaa suoraan ja voimakkaasti Pelicansin sosiaalisessa mediassa julkaisemalla videolla.

Kahdella edelliskaudella SM-hopealle yltäneen Pelicansin kauden ensimmäinen puolikas on ollut kehno. Joukkue on ennakko-odotuksiin nähden alisuorittanut pahasti. Pelicans löytyy 30 pelatun ottelun jälkeen sarjataulukosta sijalta 15.

Pelicans julkaisi maanantaina hieman yllättäen X-tilillään erikoisen videon, jossa ääneen pääsivät päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila ja kapteeni Miika Roine.

– Faktat on käyty läpi ja tämänhetkinen toiminnan taso ei riitä. Toivottavasti jokainen ymmärtää olla pettynyt siihen, mitä se on tähän asti ollut. Tästä päivästä alkaen homma tulee muuttumaan. Puheet on nyt pidetty. Nyt on aika alkaa toimimaan Yli-Junnila julistaa videolla.

Kapteeni Roine vaatii koko joukkueelta sitoutumista yhteiseen tekemiseen.

– Teoilla on aika osoittaa se, miten sitoutuneita me tähän asiaan ollaan. Olemme paljon puhuneet ja määritelleet sitä, mitä me täällä oikeasti arvotetaan. Ne asiat tulevat näkymään täällä vahvasti ja jokainen on niihin sitoutunut. Jos sellainen yksilö löytyy, kenelle ne ovat ylitsepääsemättömiä, niin silloin tämä paikka on todennäköisesti väärä hänelle, Roine sanoo.

Roine kuitenkin uskoo, että jokainen joukkueen pelaaja on valmis sitoutumaan joukkueen vetämiin suuntaviivoihin ja linjauksiin. Jäällä tullaan loppukauden aikana näkemään yhtenäinen joukkue, joka ei jätä yhtäkään tilannetta puolitiehen.

Ensimmäistä kauttaan Pelicans-päävalmentajana toimiva Yli-Junnila ei aio antaa jatkossa armoa, jos joku lipsuu yhdessä sovituista asioista.

– Minkäänlaista lipsumista toimintatavoista ei enää katsota läpi sormien, Yli-Junnila painottaa.

Pelicans haluaa Yli-Junnilan ja Roineen mukaan toimia jatkossa yhä enemmän omalla tavallaan, eikä keskittyä siihen, mitä muut joukkueet tekevät.

– Jäällä esiintyy joka pelissä SM-liigan taistelevin joukkue, joka määrittää joka pelissä pelin temmon ja toiminnan. Keskitytään omaan toimintaan ja vastustajat joutuvat reagoimaan meihin. Me ei reagoida vastustajaan, Yli-Junnila sanoo.

Pelicansin kausi jatkuu keskiviikkona heti kovimmalla mahdollisella tavalla, kun se saa vieraakseen sarjakärki SaiPan.