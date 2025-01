Erikoinen ulostulo täysi suutari – Pelicansin tukala tilanne kiristymässä: "Ei voi paljoa odotella"

Kahdella edelliskaudella SM-hopealle yltänyt Pelicans ei ole tällä kaudella päässyt lainkaan lentoon joukkueeseen kohdistuneista kovista menestysodotuksista huolimatta.

Pelicans listattiin tämänkin kauden ennakkoasetelmissa yhdeksi menestyjäkandidaatiksi. Joukkueen kausi lähti kuitenkin väärille urille heti alusta alkaen, eivätkä pussinokat ole millään saaneet kurssiaan korjatuksi.

Kun runkosarjaa on pelaamatta enää vajaa kolmannes, löytyy Pelicans sarjataulukosta vasta sijalta 14.

– Siellä tilanne kiristyy koko ajan. He eivät vain ole saanut revittyä irti. He eivät saa konetta käyntiin. Välillä hyviä pelejä ja välillä peli menee ikään kuin ohi. Koko ajan odotetaan, että koska he nousevat, mutta nyt alkaa pelit vähenemään, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kommentoi.

Pelicans joutuu olemaan koko kevään kuumilla hiilillä, sillä joukkue on tällä hetkellä vain pisteen playoutiin oikeuttavalla sijalla majailevaa HPK:ta edellä. HPK on tosin pelannut yhden ottelun lahtelaisia vähemmän.

Erot sarjan häntäpäässä ovat pieniä. Viimeisessä pudotuspelipaikassa on tällä hetkellä kiinni TPS, mutta JYP, Pelicans ja HPK kärkkyvät aivan turkulaisten kannoilla kahden, kolmen ja neljän pisteen päässä.

Häntäpäänkin osalta runkosarjan loppuhuipennuksesta näyttäisi tulevan kiihkeä. Pelicans joutui viikonloppuna kyseisessä taistelussa tukalaan asemaan, kun se hävisi samoista sijoista taisteleville JYPille ja TPS:lle.

Kivi korostaa, ettei Pelicansilla ole enää ylimääräistä aikaa odotella pelin loksahtamista paikalleen, sillä uhka playout-sarjaan joutumisesta on päivä päivältä suurempi.

– Tilanne on muuttunut totaalisesti, kun he alkavat pelata playout-paikkaa vastaan. He pelaavat siitä, etteivät he joutuisi sinne. Se on selvää, kun on noin pienet erot. Ei siinä voi paljoa odotella, että lähteekö tämä vai eikö lähde, Kivi painottaa.

Pelicans julkaisi joulukuussa suorapuheisen ulostulon, jossa päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila ja kapteeni Miika Roine korostivat, ettei joukkueen toimintakulttuurista lipsumista katsota enää läpi sormien. Kaksikko painotti, että loppukauden ajan kaukalossa nähdään joka ilta kaikkensa antava Pelicans-lauma.

Pitkälle ulostulo ei kuitenkaan ole kantanut, sillä joukkue on noussut reilussa kuukaudessa vain yhden sijan ylöspäin.

– Se kortti on nyt käytetty. Ei ole tapahtunut mitään muutosta, Kivi lataa.

Pelicansin kausi jatkuu perjantaina kotiottelulla KooKoota vastaan.