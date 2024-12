Pelicansissa on katsottu asioita läpi sormien – urheilupomo: "Jos ei homma muutu..."

Pelicans on flopannut jääkiekon SM-liigan syyskaudella räikeästi suhteessa pelaajamateriaaliin. Kuntopuntarin hännillä oleva lahtelaisjoukkue on pudonnut viimeistä edelliselle 15. sijalle. Seuran urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen vastaa nyt MTV Urheilun kriittisiin kysymyksiin.

Pelicansilla on vyöllään kaksi perättäistä SM-hopeaa. Myös viime syyskaudella lahtelaisjoukkue oli paikoin pahoissa vaikeuksissa, mutta pystyi tuolloin nousemaan kovaan liitoon loppusesongiksi.

Päävalmentaja vaihtui viime kauden jälkeen, kun Tommi Niemelä siirtyi Ilvekseen ja Pelicansin apuluotsina toiminut Juhamatti Yli-Junnila otti ohjat 2+2-vuotisella sopimuksella.

Pelicansilla ei ole kulkenut Juhamatti Yli-Junnilan valmennuksessa.

Pelicans lähti kauteen viidenneksi suurimmalla ilmoitetulla, kolmen miljoonan euron suuruisella, pelaajabudjetilla. Sesonki on ollut tuskaisa. Kurssi on karu.

Viimeisistä kymmenestä ottelustaan Pelicans on hävinnyt seitsemän matsia. 30 ottelusta on kasassa kaikkiaan heikot 35 pistettä. Takana sarjassa on vain Mikkelin Jukurit. Kriittiset äänenpainot nousevat.

Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen, Pelicans on SM-liigan kuntopuntarin pohjalla ja vajonnut viimeistä edelliselle sijalle. Miten suhtaudutte joukkueen suorituksiin?

– Kyllähän se on tietysti harmillista, että näin on tässä käynyt. Asioita korjataan ja tehdään töitä sen eteen, että kurssi kääntyy.

Millaisia nämä korjausliikkeet ovat?

– Ne ovat meidän sisäisiä asioitamme. Teemme tietyllä tavalla asioita. Niin kuin sanoin aikaisemmin, korjataan asioita ja tehdään vähän muutoksia.

Mikä on päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnilan asema?

– Tällä hetkellä vakaa.

Onko valmentajan vaihtamista harkittu?

– Ei olla tällä hetkellä.

Millaisia keskusteluja olette käyneet Yli-Junnilan kanssa ja mitä olette hänelle viestineet?

– Kyllähän me olemme käyneet keskusteluja, mutta ne ovat organisaation sisäisiä asioita.

Onko mahdollista, että Yli-Junnila joutuu jättämään tehtävänsä, jos kurssi ei käänny, vai mennäänkö nykyisellä valmennuksella joka tapauksessa kausi loppuun?

– Kyllähän me tässä yritämme koko ajan työstää tätä asiaa, niin emme rupea keskeneräisiä asioita kommentoimaan millään tavalla. Me haluamme hänelle työrauhan ja yritämme saada kurssin käännettyä, niin kuin minä sanoin aikaisemmin.

4:06

Pelicansin päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila ei saapunut lehdistötilaisuuteen, kun joukkue hävisi jälleen, lauantaina HPK:lle.

Suhteessa nimilistaan Pelicans on ollut jopa syyskauden suurin floppi SM-liigassa. Mihin perustuu usko, että kurssi nykyisen valmennuksen johdolla voisi kääntyä, kun kausi jo pitkällä, puolivälissä?

– Valmentajat valmentavat ja pelaajat pelaavat. Kyllähän tavalla tai toisella on tehtävä töitä sen eteen, että kurssi kääntyy. Muutetaan tiettyjä asioita, ja luotetaan siihen, että se kääntyy.

Ulospäin on voinut vaikuttaa siltä, että Yli-Junnilasta halutaan pitää kiinni pitkän sopimuksen myötä. Onko tämä yksi syy?

– En halua mitään syitä ruveta tässä kertomaan, kun ei ole tarvetta.

Tälle kaudelle hankitut ulkomaalaispelaajat ovat esiintyneet odotettua heikommin. Aikooko Pelicans mahdollisesti hakea vahvistuksia?

– Totta kai haetaan vahvistuksia heti kun niitä löytyisi.

Mihin teillä olisi ensisijaisesti haluna saada vahvistusta?

– Kyllä katsotaan. Markkinatilanne on vähän heikko tällä hetkellä. Yritetään löytää vahvistuksia joka osa-alueelle.

Myös maalivahtiosastolle?

– Maalivahtiosastolle ei varmaan tässä vaiheessa tarvitse, mutta hyökkäys ja puolustus.

Pelicansin sosiaalisen median tileillä julkaistiin tänään video, jossa puhuvat Yli-Junnila ja kapteeni Miika Roine. Miten tällaisen videon julkaisemiseen päädyttiin? Siinä kuullaan kovaa tekstiä kummaltakin.

– Eiköhän se ole just se, että asioista on keskusteltu. He halusivat sen kanssa myös ulos. Eikö tämä ole myös avointa viestintää?

Yli-Junnila sanoi, että puheet on nyt pidetty ja nyt on aika alkaa toimimaan. Eikö tuo aika ole ollut jo aiemmin?

– Varmaan on ollut aiemminkin ja on sitä tehtykin. Nyt oli korkea aika tulla sen kanssa ulos.

Voidaanko odottaa, että kun sanotaan, että puheet on pidetty ja on aika alkaa toimimaan, näin yhtäkkiä tapahtuu ja kurssi näillä puheilla muuttuu?

– Sen aika näyttää.

Yli-Junnila sanoo, että minkäänlaista lipsumista toimintatavoista ei enää katsota läpi sormien. Onko aiemmin katsottu?

– Se voi olla, että jotain tämmöistä on ollut. Niitä asioita on nyt paikkailtu ja korjattu.

Miten on mahdollista, että on aiemmin läpi sormien katsottu?

– Se on ihan hyvä kysymys, mutta niin kuin minä sanoin, koko ajan tässä töitä tehdään kurssin kääntämiseksi. Eiväthän nämä asiat ikinä nappia painamalla muutu.

Jos toimintatavoista lipsutaan, mitä siitä on jatkossa seuraamassa?

– Sen sitten aika näyttää. Tässä vaiheessa annetaan työrauha ja katsotaan sen jälkeen: jos ei homma muutu, tehdään muita muutoksia.

Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen kapteeni Miika Roineen vierellä viime kaudella, kun hyökkääjä oli saanut SM-liigassa 500 runkosarjaottelua täyteen.