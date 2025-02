SM-liiga-seuralla kohtalon hetki – Karri Kivi näkee kohutapahtumissa kultareunuksen: "Niin iso asia"

Sami Kapanen on onnistunut kääntämään koko kauden rämpineen Pelicansin suunnan SM-liigassa. MTV:n asiantuntija Karri Kivi toteaa Liigaviikko-ohjelmassa tulevien päivien määrittävän, mistä panoksista Lahdessa loppukauden aikana pelataan.

Sami Kapanen tuli Pelicansin päävalmentajaksi viime viikolla. Takana on kolme ottelua, joista Pelicans on saalistanut pisteitä jokaisesta. Lahtelaiset hakivat vierasvoiton Kärpistä, hävisivät voittomaalikilpailussa vieraissa JYPille ja viimeksi keskiviikkona kaatoivat Ilveksen kotonaan voittomaalikilpailussa.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee Pelicansissa selvän muutoksen.

– Kyllä se vaikutus on näkynyt. Vapautuneempi on ollut joukkue, Kivi sanoi Liigaviikko-ohjelmassa.

Pelicans on tällä hetkellä sarjassa 61 pisteellä sijalla 15, eli matkalla play out -otteluihin. Astetta ylempänä olevaan TPS:ään tosin on matkaa vain piste. Viimeisellä pudotuspelipaikalla 12:ntena olevaan Sportiin on seitsemän pistettä.

Ratkaisun hetkiä eletään jo perjantaina ja lauantaina, kun Pelicans kohtaa kaksi kertaa sarjajumbo Jukurit. Kuusi pistettä olisi otettava, mikäli Lahdessa elätellään toiveita pudotuspelikeväästä.

– Se ratkaisee, onko loppukausi play out -paikan välttämistä vai tuleeko mahkut play offeihin, Kivi sanoo.

Suurin odotuksin kalliilla joukkueella kauteen lähtenyt Pelicans tyhjensi joukkuetaan ja kevensi palkkakulujaan siirtorajalla, kun Lubos Horky ja kapteeni Miika Roine jättivät joukkueen.

Myös tehohyökkääjä Lars Bryggmanin siirto oli vahvasti tapetilla, mutta lopulta Bryggman jäi Lahteen. Ruotsalaiselle lyötiin Roineen poistuttua kapteenin c-kirjain paidan rintamukseen.

Kivi näkee Bryggmanin oivaksi valinnaksi, vaikka tämä oli vähällä siirtyä toisaalle.

– Se on ihan selvä, että jos Sami Kapanen on päävalmentajana, ja Bryggman saa c:n rintaan, se on todellakin funtsattu juttu, eikä mikään sattuma.

Bryggman sanoi ruotsalaisen Hockeynewsin haastattelussa Pelicansin johdon tehneen selväksi, ettei hänestä haluttaisi luopua kuin pakon edessä. Kun pakko tuli eteen, Bryggman ilmoitti haluavansa Skellefteåån, mikäli siirto olisi välttämätön.

Asiat oli jo sovittu ruotsalaisseuran kanssa, mutta siirto kariutui viime metreillä.

Karri Kivi näkee tilanteessa molemminpuolista välittämistä.

– En missään tapauksessa näe pahana asiana. Hän pelaajana oli valmis siihen, että jos seura todella tarvitsee sitä, että kaupataan, niin hän on siihen valmis. Musta se on hienosti sanottu. Hän on tehnyt Lahteen jo pysyvän vaikutuksen, Kivi sanoo.

– Se on sitten jo niin iso asia, että tavallaan ollaan pelastamassa seuraa. Jos ei pelillisesti niin muuten. Kun se ei toteutunut niin C rintaan.

