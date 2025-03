Kammopelit käyntiin SM-liigassa – asiantuntijalta villi heitto Pelicansista: "Jos toimistolta kysytään"

Jääkiekon SM-liigassa ollaan uuden edessä, kun Pelicans ja Jukurit aloittavat play out -ottelusarjansa perjantaina. Sarjan häviäjä joutuu karsintasarjaan Mestiksen mestaria vastaan.

Joukkueiden lähtökohdat ottelusarjaan ovat tyystin erilaiset.

Runkosarjan jumboksi jääneen Jukureiden kohtalo on ollut selvillä jo pitkään, ja mikkeliläisjoukkue on voinut tähdätä kaiken tekemisensä ratkaisukoitoksiin. Pelicans puolestaan kamppaili paikasta 12 parhaan joukkoon ja pudotuspeleihin aina viimeiselle runkosarjan kierrokselle saakka. Jääminen pudotuspelien ulkopuolelle oli karvas pettymys lahtelaisryhmälle.

– Pelicansilla on vahvempi materiaali, se on selvä. (Päävalmentaja) Sami Kapanen on ollut monissa liemissä mukana. Kuinka nopeasti he pystyvät nollaamaan taas kohti tuota sarjaa? Se on se avainkysymys, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi paalutti MTV:n Liigaviikko-ohjelmassa.

Kapanen tuli Pelicansin päävalmentajaksi reilu kuukausi sitten ja saikin joukkueeseen ryhtiä.

– Kun valmentaja vaihtui, sitten ei ole mitään tekosyitä. Sitten on pelaajienkin jo viimeistään suoritettava, Kivi sanoo.

Myös Jukurit vaihtoi valmentajaa kauden aikana, kun Jonne Virtanen korvasi Marko Tuomaisen. Virtasen tekeminen on käytännössä tähdännyt play out -peleihin ja mahdolliseen karsintasarjaan.

– Jonne Virtasen puolesta en oikein tiedä, miten siihen karsintaan voi valmistautua muuten kuin saamalla arjen mielenkiintoiseksi. He ovat paljon hävinneet ja tilanne on auki. Ne muutamat ekat pelit ovat varmaan isossa roolissa.

Kivi näkee Jukureiden saavan kenties pienen edun tietynlaisesta paineettomasta tilanteestaan.

– Heillä ei ole niin sanotusti hävittävää siinä sarjassa. Jos ne karsinnat on edessä jotain nousijajoukkuetta vastaan, niin sitten ne on. Se on semmoinen pieni etu, Kivi pohtii.

– Tietysti sellainen Pelicansin vahvuus varsinkin avainpelaajien kohdalla, antaa heille pienen edun.

Kallis joukkue

Pelicansille jääminen pudotuspelien ulkopuolelle ja joutuminen play out -sarjaan oli valtaisa pettymys. Kahden viime kevään hopeamitalisti lähti kauteen suurin panostuksin kalliilla joukkueella. Peli ei vain lähtenyt missään vaiheessa sujumaan.

Tulokaspäävalmentaja Juhamatti Ylijunnila sai väistyä tammikuussa, ja lopulta Kapanen otti ohjat väliaikaisesti hommia hoitaneelta Jussi Taipaleelta.

Seura pyrki paikkaamaan taloudellisia tappioitaan kauppaamalla siirtorajalla pelaajiaan. Pelicansista poistuivat lopulta tehohyökkääjä Lubos Horky ja kapteeni Miika Roine, muitakin oli kaupan.

Hockey Night Maanantai -ohjelmassa tilannetta puinut Ari Vallin näkee play outit Pelicansille myös mahdollisuutena saada paikattua talouttaan. Paras seitsemästä -mallilla pelattavassa sarjassa kotietu on Pelicansilla, joten sarjan venyessä yleisötuloja tuovia kotipelejä voisi olla luvassa jopa neljä.

– Pelicans on pistänyt tänä vuonna tosi paljon tuohon joukkueeseen rahaa. He saavat kumminkin kotipelejä ja toivottavasti talouttaan kuntoon, Vallin pohtii.

– Mielellään seiskapeliin, ja siitä voitto, jos Pelicansin toimistolta kysytään.