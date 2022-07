SM-liigalta tiedote Jokereista – tiukka jyrähdys Venäjä-taustoista: "Me emme aio hyväksyä mitään tuon kaltaista linkkiä"

– Suhtaudumme Jokerien hankkeeseen positiivisesti, mutta mikäli hakemus jätetään, se tulee käymään tiukan seulan läpi. Meillä on selkeät ja yksiselitteiset kriteerit, joiden on kaikkien täytyttävä, jotta Liiga hyväksyisi uuden osakkaan, Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoi tiedotteessa.

– Osakkaiden kanta on selvä. Kaikki taloudelliset ja omistajuuteen liittyvät kytkökset Jokerien aiempaan KHL-projektiin on katkaistava. Me emme aio hyväksyä mitään tuon kaltaista linkkiä Venäjään, Hiltunen linjaa.