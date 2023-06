Jokerit lyö isot panokset Keravan jäähalliin vain 13 ottelun takia – uusi koti kutsuu jo seuraavalla kaudella

Jokerit on sopinut pelaavansa runkosarjan kotiotteluistaan 13 Keravalla ja 11 Helsingin jäähallissa. Kaikki mahdolliset pudotuspeliottelut pelataan niin ikään Nordenskiöldinkadun perinteikkäässä hallissa. Sinne joukkue on asettumassa näillä näkymin pysyvämmin kaudesta 2024–25 lähtien.

Jokerit maksaa viulut

– Jos Jokerit hommaa videotaulun, niin kauden jälkeenhän me voimme keskustella, että tahtooko kaupunki ostaa sen vuoden päästä. Muuten kaikki kiinteä, joka sinne tehdään, on kaupungin omaisuutta, Saarinen toteaa.

Katsomo osoittautui luultua pienemmäksi

Päätökset syyskuussa käynnistyvää kautta varten tehtävistä pienemmistä muutostöistä on lyötävä lukkoon lähiviikkojen aikana. Yksi mietinnän aihe on kaukaloon päätyyn suunniteltu seisomakatsomo, joka näyttäisi molempien osapuolten näkökulmasta onnistuvan.

– Keravan kaupungin mielestä on tietysti mahtavaa, että Jokerit tänne tulee, ja onhan se nostattanut kaupungilla tunnelmaa koko ajan. On tämä ihan jokaisen ihmisen huulilla, ja paikalliset yrittäjät ovat innostuneet.

Selostamo lämpimäksi, VIP-tila vielä etsinnässä

Tällä hetkellä halliin C Moren televisiointia varten rakennetut kamerapaikat ovat jo valmiina loppukatselmusta varten. Lisäksi työn alla on muita viihtyvyyttä parantavia yksityiskohtia.

– Myös toimitsijakatsomon eristystä on vähän parannettu. Se on ollut kuulemma kylmä kuin mikä. Nyt ei tarvitse siellä toimitsijoiden väristellä, Saarinen nauraa.

– Halliin on tehty perushuolto äänentoiston osalta ja katsottu, että nettiyhteys on riittävä. Niitä on vähän korotettu kaupungin toimesta, hän lisää.

– Jäähallilla on kuntosali tai vapaavoimistelutila, joka on kohtalaisen suurikin. Se on tällä hetkellä varattu ensiaputilaksi, mutta Jokereilla on tahtotila, että siihen saataisiin parempi VIP-tila. Neuvottelemme siitä Jääkiekkoliiton kanssa, että saisimmeko siirrettyä ensiaputilan paremmin johonkin muualle.