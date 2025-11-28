Jokerit tiedotti hakevansa odotetusti Liiga-lisenssiä ensi kaudelle.
Lue myös: Jokerit lähtee – näin reagoi Jääkiekkoliitto
Torstain SM-liigan yhtiökokouksessa päätettiin, että hallitsevalla Mestiksen mestarilla, eli Jokereilla, on oikeus hakea lisenssiä SM-liigakaudelle 2026–27.
Jokerit kuvailee tiedotteessaan uutista poikkeuksellisen merkittäväksi ja innostavaksi helsinkiläisseuran yhteisölle. Jokerit on kertonut tavoitteekseen paluun suomalaisen jääkiekkoilun pääsarjaan.
Liiga-osakkeen hinta oli Kiekko-Espoolle 2,2 miljoonaa euroa. Mikäli Jokereille myönnetään lisenssi, pitää myös helsinkiläisten laittaa kättä taskuun. Kaudesta 2027–28 eteenpäin osakkeen ostaminen ei ole välttämätöntä pääsarjassa pelaamisen kannalta.
Lue myös: SM-liiga uusiksi! Suorat nousut ja putoamiset mukaan, Jokerien tie auki
Jokerien lisäksi tämän kauden Mestiksen mestarilla on mahdollisuus hakea lisenssiä. Mikäli Jokerit voittaa mestaruuden toistamiseen, myönnetään mahdollisuus lisenssin hakemiseen kuluvan kauden toiselle finalistille.