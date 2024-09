Karri Kivi murahtaa SM-liigapelaajille – vallalla kyseenalainen ilmiö: "Täytyy saman tien muuttaa"

Suomen jääkiekon pääsarjassa on lähdetty kiristämään tälle, tiistaina käynnistyneelle kaudelle sääntötulkintoja. Kiinnipitämiset ja estämiset pyritään viheltämään herkemmin pois.

Karri Kivi huomautti torstaina MTV Urheilun Liigaviikossa, että SM-liigasta on saatu aiemmin kitkettyä poikittaisia mailoja tiukennetulla linjalla jo hyvin pois. Asiantuntija näkee tilanteen nyt vastaavanlaisena.

– Tässä on ihanne-esimerkki. Siitä ei pelaaja pääse yksinkertaisesti mihinkään. Tällä hetkellä on pieni ongelma, että pelaajat levittelevät noita käsiä, kun on ihan selvä asia, mitä tässä haetaan, Kivi sanoi.