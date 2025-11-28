36-vuotias voimahyökkääjä Antti Tyrväinen liittyy JYPiin loppukauden mittaisella sopimuksella. Tyrväinen on ollut alkukauden pelaamatta.

Viime kaudella Tyrväinen edusti Pelicansia tehden tehot 1+13. Tyrväinen toimi myös joukkueen varakapteenina.

– Tyrväinen tuo joukkueeseemme lisää laajuutta. Hän on kokenut pelaaja, jonka mukana saamme lisää luonnetta, kokemusta ja kovuutta, kommentoi JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä.

Tyrväiseltä löytyy vyöltään yli 500 ottelua Liigasta, minkä lisäksi hän on pelannut muun muassa AHL:ssä ja SHL:ssä. Liigassa joukkue on Tyrväiselle jo viides, sillä aiemmin hyökkääjä on pelannut Pelicansin lisäksi Ilveksessä, HIFK:ssa ja Jokereissa.

Viime kaudella Tyrväinen jakoi sarjan jäähykuninkuuden joukkuetoveri Michael Vukojevicin kanssa.