Pohjois-Korea-puheillaan yllättäneestä päävalmentaja Jonne Virtasesta on revitty huumoria Jukurien pelaajien keskuudessa.

Jonne Virtanen on tunnettu sekä pelaajana että valmentajana räväköistä kommenteistaan. Yksi luku lisää saatiin SM-liigan runkosarjan toisella kierroksella 12. syyskuuta, kun Virtasen luotsaama Jukurit sai 2–6-tukkapöllyn JYPiltä.

– Sen suhteen, miten me pelaamme, me olemme Pohjois-Korea ja minä olen Kim Jong-un.

– Ei tämä ole mikään huutoäänestys, Virtanen puhisi viitaten siihen, ettei joukkue ollut noudattanut hänen laatimaansa pelisuunnitelmaa.

MTV Urheilun Liiga-tuotanto matkusti juttukeikalle Mikkeliin sopivasti juuri seuraavana päivänä. Jukurien kapteeni Jesper Piitulainen tuli haastatteluun uunituore tuloste kourassaan.

Paperissa oli kuva Virtasesta – tavallaan.

– Siinä ei ole sitten mitään muuta vaihtoehtoa kuin hymyillä ja nyökyttää, on se sitten oikein tai väärin, Piitulainen sanaili teoksestaan.

Jukurien kausi jatkuu JYP-kotiottelulla tiistaina.

Piitulaisen tekemä kuva sekä insertti Virtasesta ja Jukureista yllä olevalla videolla. Mukana myös studiokeskustelua Virtasesta päävalmentajana. Alla puhetta Jukurien asemasta SM-liigassa.

8:13 Mikä on Jukureiden asema SM-liigassa? Kapteeni latoo suorat sanat: "Samat saumat".