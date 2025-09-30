Pohjois-Korea-puheillaan yllättäneestä päävalmentaja Jonne Virtasesta on revitty huumoria Jukurien pelaajien keskuudessa.
Jonne Virtanen on tunnettu sekä pelaajana että valmentajana räväköistä kommenteistaan. Yksi luku lisää saatiin SM-liigan runkosarjan toisella kierroksella 12. syyskuuta, kun Virtasen luotsaama Jukurit sai 2–6-tukkapöllyn JYPiltä.
– Sen suhteen, miten me pelaamme, me olemme Pohjois-Korea ja minä olen Kim Jong-un.
– Ei tämä ole mikään huutoäänestys, Virtanen puhisi viitaten siihen, ettei joukkue ollut noudattanut hänen laatimaansa pelisuunnitelmaa.
MTV Urheilun Liiga-tuotanto matkusti juttukeikalle Mikkeliin sopivasti juuri seuraavana päivänä. Jukurien kapteeni Jesper Piitulainen tuli haastatteluun uunituore tuloste kourassaan.
Paperissa oli kuva Virtasesta – tavallaan.
– Siinä ei ole sitten mitään muuta vaihtoehtoa kuin hymyillä ja nyökyttää, on se sitten oikein tai väärin, Piitulainen sanaili teoksestaan.
Jukurien kausi jatkuu JYP-kotiottelulla tiistaina.
