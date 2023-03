SM-liigan keväässä on nähty yllättävä uusi ilmiö – "Kauden jälkeen on mietinnän paikka"

Pelikieltoja, pelikieltoja, pelikieltoja ja pelikieltoja. Tunteet ovat kuohuneet SM-liigan pudotuspeleissä. Nyt eteen on tullut aivan uudenlainen ilmiö. Puolivälierissä nähtiin useita kasvojen, pään ja niskan alueelle kohdistuneita poikittaisia mailoja, joista tuli jatkoseuraamuksia. Yleisesti epätietoisuus on vaivannut toimintaa. Mikä on sallittua, mikä ei ja missä raja, saati linja menee.