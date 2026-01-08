Ruotsalainen ampumahiihdon olympiavoittaja Linn Gestblom katosi mystisesti Itävallan Hochfilzenissä joulukuussa järjestettyjen maailmancupin kisojen jälkeen. Gestblom kertoi nyt Expressenin haastattelussa, miksi näin kävi.

Gestblom ei antanut medialle kommentteja ja jätti tämän jälkeen kaikki kisat väliin. Syynä olivat sydämentykytykset. Gestblom kertoi nyt ensimmäistä kertaa, mitä oikein tapahtui.

– Sain tykytyksiä kilpailun aikana enkä voinut kovinkaan hyvin heti sen jälkeen. Se meni kuitenkin ohi. Olen tarkistanut asian ja tehnyt paljon testejä. Olen taas saanut luvan kilpailemiseen. Olen valmis taisteluun, Gestblom kertoi.

– Vapisin melkoisesti, kun tulin pystyammuntaan. Jotain tapahtui kehossani, Gestblom sanoi.

Ruotsalainen on aiemmin kokenut vastaavaa, mutta silloin hyvin pitkillä aikaväleillä. Hän hiihti silti maaliin Hochfilzenin kisassa tuntemuksista huolimatta.

– Ehkä minun olisi pitänyt tehdä niin (jättää kisa kesken), mutta en tehnyt sitä. Pystyin kyllä hiihtämään, mutta en pystynyt suorittamaan kunnolla. Tuntui hiukan siltä, kuin karhu olisi jahdannut minua, Gestblom totesi.

Kilpailemisesta ei ole nyt minkäänlaista vaaraa, eikä Gestblom ole peloissaan.

– En peloissani niin, että ajattelisin sen olevan vaarallista, mutta se vaikuttaa kehoon. Sitä saa adrenaliinipiikin. Siinä hetkessä se oli epämiellyttävää. Sitten en voinut kovinkaan hyvin. Keho oli varmaan peloissaan, mutta pää ei, Gestblom kertoi.

Ruotsalainen kertoi, että tuli vasta nyt asian kanssa ulos, kun oli selvinnyt, että hän saa jälleen kilpailla.

– Ajattelimme, että emme puhu siitä aiemmin, Gestblom päätti.

31-vuotias Gestblom on voittanut olympialaisissa viestikultaa ja -hopeaa. MM-mitaleita on kolme hopeaa ja kolme pronssia.