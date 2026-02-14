Ranskalaista tuomaria Jezabel Dabouisia syytetään kultaa voittaneen ranskalaisparin Laurence Fournier Beaudryn ja Guillaume Sizeronin suosimisesta Milano-Cortinan talviolympialaisten taitoluistelussa. Nyt myös kansainvälinen lajiliitto on kommentoinut tapahtunutta.

Taitoluistelun jäätanssissa jaettiin mitalit viime keskiviikkona. Fournier Beaudry ja Cizeron voittivat kultaa ennen yhdysvaltalaisia suosikkeja Madison Chockia ja Evan Batesia. Kisan jälkeen keskustelun aiheeksi nousi ranskalaistuomarin antamat pisteet. Useat mediat ovat nostaneet esille, kuinka Dabouisin arvio molemmista pareista erottuu selkeästi muista tuomareista.

Dabouis antoi finaalissa ranskalaisparille toiseksi korkeimmat pisteet kaikista tuomareista, mutta oli samalla ainoa, joka antoi yhdysvaltalaisille alle 130 pistettä. Dabouisin pisteiden ero oli 7,71 pistettä, mikä oli suurin ero kahden parin välillä kaikista tuomareista. Dabouisin pisteiden jakotapa noudatti samaa kaavaa karsinnoissa. Hän antoi ranskalaisparille kuusi pistettä enemmän kuin yhdysvaltalaisille.

Ranskalaispari voitti lopulta kultaa 1,43 pisteen erolla Chockiin ja Batesiin. NBC kysyi yhdysvaltalaisillta mielipidettä Dabouisin pisteistä. Kaksikko oli hetken aikaa hiljaa, ennen kuin vastasivat.

– Olemme todella käyneet läpi tunteiden vuoristoradan, etenkin viimeisen 24 tunnin aikana.

– Minusta tuntuu, että elämässä on joskus niin, että vaikka tekee kaiken oikein, niin asiat eivät suju siltikään niin haluaisi. Se on subjektiivinen urheilulaji, Bates sanoi kisan jälkeen.

Daily Mail kertoo, että yli 14 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan pisteytysprosessin tutkimista. Kansainvälinen taitoluisteluliitto ISU otti myös kantaa tapahtuneeseen.

– On normaalia, että eri tuomareiden antamat pisteet vaihtelevat ja että näitä vaihteluita lievennetään useilla mekanismeilla. ISU luottaa täysin annettuihin pisteisiin ja on edelleen täysin sitoutunut oikeudenmukaisuuteen, ISU:n tiedottaja sanoi NBC:n mukaan.