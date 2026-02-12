Ranskalaiset jäätanssijat Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeron ovat nousseet puheenaiheeksi vuoden 2026 talviolympialaisissa.

Ranskalaiset taitoluistelijat Guillaume Cizeron ja Laurence Fournier Beaudry voittivat keskiviikkona olympiakultaa jäätanssissa vain vuoden yhdessä luistelun jälkeen.

Cizeronille tämä on toinen peräkkäinen olympiakulta jäätanssissa, sillä hän voitti tittelin neljä vuotta sitten Pekingin talviolympialaisissa Gabriella Papadakisin parina.

Kolme viikkoa ennen kisoja Cizeron ja Fournier Beaudry joutuivat kiistan keskelle, sillä Papadakis julkaisi kirjan, joka aiheutti valtavaa kohua.

Kirjassa hän kritisoi ankarasti entistä pariaan ja väitti olleensa jatkuvasti tämän kontrollin alla heidän yhteisen luistelutyöskentelynsä aikana.

Cizeron vastasi tuomitsemalla kirjan loukkaavaksi ja ilmoitti antavansa asian lakimiesten käsiteltäväksi.

Fournier Beaudry on puolestaan ollut aiemmin julkisuudessa entisen puolisonsa vuoksi. Hänen miesystävänsä ja entinen jäätanssipari Nikolaj Sorensen sai urheilukiellon vuonna 2024, kun häntä syytettiin luistelijan ja valmentajan seksuaalisesta väkivallasta vuonna 2012. Hän ei kuitenkaan saanut tapauksesta rikostuomiota.

Vaikka hänen alkuperäinen kuuden vuoden kilpailukieltonsa kumottiin lopulta, Fournier Beaudry kertoi Netflixin dokumenttisarjassa Glitter & Gold: Ice Dancing, että syytteet pilasivat Sorensenin uran.

Lähteet: People ja RTL Today