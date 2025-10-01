Viro pysäytti saman aluksen keväällä, tuolloin eri nimisenä.
Ranska tutkii rannikkonsa edustalla ankkurissa olevaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvaa tankkeria.
EU-huippukokoukseen Kööpenhaminassa keskiviikkona saapuneen presidentti Emmanuel Macronin mukaan Boracay-nimisen aluksen miehistöä epäillään vakavista rikkomuksista.
Macron ei kuitenkaan vahvistanut, että epäilyt liittyisivät Tanskassa tehtyihin mystisiin droonihavaintoihin.
Lähti liikkeelle Leningradista 11 päivää sitten
Lloyd's List -sivuston mukaan Boracay on yksi kolmesta epäilyttävästä aluksesta, jotka olivat Tanskan lähistöllä droonihavaintojen aikana.
VesselFinder -sivuston mukaan alus on lähtenyt 11 päivää sitten Koiviston eli Primorskin satamasta Leningradin alueelta Venäjältä. Sivuston mukaan se on matkalla Valdinariin, Intiaan.
Ranskan viranomaisten mukaan alusta tutkitaan, koska sen miehistö ei suostunut yhteistyöhön eikä osannut ilmoittaa aluksen kansallisuutta.
Vuonna 2007 valmistunut Beninin lipun alla liikennöivä alus on vaihtanut nimeä ja lippuvaltiota tiheästi. Viime huhtikuussa Viro pysäytti se vesilleen Kiwala-nimisenä. Tuolloin se ilmoitti lippuvaltiokseen Djiboutin.
Boracay lähti nykyiselle matkalleen Primorskin eli Koiviston öljysatamasta 20. syyskuuta. Sen määränpää on Intiassa.