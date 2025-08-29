Vakoilualukseksi epäilty HAV Dolphin lähti Vaasan satamasta

Vakoiluepäilyjen kohteena ollut HAV Dolphin -rahtialus on jatkanut matkaansa Vaasasta. Laiva saapui Vaasan satamaan eilen iltapäivällä.

Satamassa Tulli ja Länsi-Suomen merivartiosto tekivät HAV Dolphin -aluksella tarkastuksen eilen torstaina.

Tullin mukaan laivalta ei tarkastuksessa löytynyt mitään, mikä aiheuttaisi kieltojen tai rajoitusten alaisiin tavaroihin liittyviä jatkotoimia.

HAV Dolphin on Antiguan ja Barbudan lipun alla purjehtiva rahtialus, joka toi laivan omistavan norjalaisen HAV Charteringin mukaan Belgiasta teräspalkkeja Vaasaan. Vaasasta laiva jatkoi matkaansa tyhjänä.

Kyseisen rahtilaivan on aiemmin tänä vuonna epäilty toimineen Venäjän vakoiludroonien tukialuksena. Saksan ja Hollannin viranomaiset tarkastivat aluksen, mutta he eivät löytäneet laivasta mitään epäilyttävää.

HAV Charteringin toimitusjohtaja Nico Fürst totesi aiemmin STT:lle, että kyseessä on suuri väärinkäsitys.

Lue myös: