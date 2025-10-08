Sosiaalisesta mediasta ja tosi-tv:stä tuttu Sita Salminen saa paljon palautetta. Jotkut viestit pysäyttävät.

Sita Salminen kertoi Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa tiistaina saamastaan palautteesta, josta osa on hänen mukaansa pysäyttävää luettavaa.

Juontaja Lauri Kottosen kysyessä, millainen palaute on ollut Salmiselle pysäyttävä kokemus pitää hän tauon ennen kuin alkaa vastata.

– Yksi mielenpainuvimmista on ollut, kun yksi tyyppi sanoi, että… "Hei, sie et tiiä, että melkein niin kuin pelastanut mun hengen", Salminen kuvailee.

Viestin lähettäjällä oli vaikea hetki elämässä. Viestin hän lähetti Salmiselle vasta jälkikäteen.

– Hän oli päätynyt jo aika radikaaleihin päätöksiin ja ajatuksiin. Sitten hän oli päätynyt jotenkin kuuntelemaan mun podcastia ja sanoi, että hänellä vain jokin napsahti päässä.

Salminen on kertonut avoimesti omista mielenterveyden haasteistaan, kuten ahdistuneisuushäiriöstä.

