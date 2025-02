Sisustusarkkitehti: Muodista menneen retro-ominaisuuden sisältävät kodit pian "ihan aallonharjalla"

Sanotaan, että trendejä tulee ja menee, mutta tyylikkyys on pysyvää. Kannattaako sisustustrendien perässä juosta? Jo muodista poistunut lasitiili on tekemässä paluuta, arvioi sisustusarkkitehti Tero Pennanen.

Sisustusarkkitehti Tero Pennanen on hyvin kiinnostunut trendeistä. Virtauksia koteihin valuu esimerkiksi auto- ja muotiteollisuudesta. Vuonna 2023 Kim Kardashian aloitti luksusautojen väritrendin, joka on levinnyt myös Suomeen.

Nyt tosin on myöhäistä miettiä tämän vuoden hittivärejä. Pennanen esimerkiksi katsoisi trendejä miettiessään viiden vuoden päähän.

– Jos alan nyt miettiä, mitä tänä keväänä tulee, olen auttamatta tippunut jo kelkasta, Pennanen sanoo Huomenta Suomessa.

Retro-ominaisuuden sisältävät kodit pian "ihan aallonharjalla"

Sanotaan, että trendejä tulee ja menee, mutta tyylikkyys on pysyvää. Toisaalta muodin ilmiöt kiertävät kehää. Pennanen esimerkiksi uskoo, että 1970–1980-luvun asunnoista tuttu lasitiili tulee takaisin.

– Ajattele nyt. Kaikki ne kodit, joissa on lasitiiltä, joissa on viimeiset 25 vuotta mietitty, että vitsi, tämä on epätrendikästä, tästä pitäisi päästä eroon... Kohta ne ovat ihan aallonharjalla, hän heittää.

Kokolattiamattokin on palaamassa asuntoihin. Mattomateriaalit ovat kehittyneet paremmiksi, ja seinälaattoja valmistetaan kierrätysmateriaaleista. Pennanen pitäisikin kestäviä valintoja tärkeinä.

– Tehdään harkittuja päätöksiä, tehdään pitkäaikaisia hankintoja. Maalaillaan, vaihdetaan pyyhkeitä, jos elämä käy tosi tylsäksi. Tai mennään vaikka viereiseen hotelliin yöksi.

Nyt tapetoidaan kattoa

Vitivalkoiset kodit ovat Pennasen mukaan väistymässä. Tärkeää olisikin luoda asuintila, joka heijastaa omaa makua – ei sisustuslehteä.

– Tällä hetkellä esimerkiksi kattopintoja tapetoidaan, maalataan. Sehän on ollut vähän sellaista, että laitetaan jotakin valkoista, vähän siputellaan [maalia] sinne ja ollaan tyytyväisiä, Pennanen sanoo.

– Katoissa mennään [nyt] tosi tummiksi, tulee todella koristeellisia asioita. Mielestäni koti alkaa pikkuhiljaa näyttää kodilta, persoonalliselta!

Jos rakastaa pinkkiä, saako maalata kaksi kolmasosaa asunnosta pinkiksi? Alkaako värikäs, suurikuvioinen tapetti lopulta kyllästyttää? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

