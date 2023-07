Kim Kardashian aloitti luksusautotrendin, joka on levinnyt myös Suomeen

Los Angeles Times -sanomalehti uutisoi keväällä Los Angelesin kadut vallanneesta autoväritrendistä. Maanläheiset erikoisvärit, eli niin kutsutut earth tones -sävyt maksavat tuhansia dollareita, mikäli haluaa kustomoida autonsa kaikki osat, kuten vaikkapa Kim Kardashian.

Myös Business Insider on tehnyt artikkelin autotrendistä. Lehden mukaan Audi oli ensimmäisiä, joka toi vastaavan mudanharmaan sävyn markkinoille vuonna 2013, mutta sävy ei trendannut vielä 10 vuotta sitten.

Rauhoittavia sävyjä

Autoissa käytetyt maalit ovat luonnostaan neutraaleja, mutta niihin lisätään usein valoa heijastavia metallihiutaleita. Maanläheisissä väreissä näitä heijastavia hiukkasia ei lisätä, jolloin saadaan aikaan neutraali väri, joka ei kuitenkaan ole matta.

Autovalmistajat, kuten Porsche, Jeep, Nissan ja Hyundai, tarjoavat nyt autoihinsa greigen sävyisiä maaleja lisähintaan. LA Times kertoo, että taiteilija Tara Subkoff on kuvaillut autoväriä rauhoittavaksi. Subkoff ajaa Porsche Panameraa, joka on sävytetty hillityn harmaalla chalk-sävyllä.

Koti ja auto samaa sävyä

Kardashianin perheestä kertovasta Keeping Up With the Kardashians -tv-sarjasta alkoi Suomessakin pyöriä nyt alkukesästä kolmas kausi.

Kardashian-klaanin itsensä tuottamalla uusimmalla tuotantokaudella näkyy muun muassa Kim Kardashianin maanläheisillä väreillä sisustama koti, jonka sävyiseksi hän halusi myös autonsa sävytettävän. Kimin mukaan hän teetti auton itselleen vuonna 2021 erottuaan rap-artisti Kanye Westista. Kustomoitu Rolls-Royce maksoi 600 000 dollaria, ja sen konepeltiä koristaa kristallinen Rolls-Royce-ornamentti.

Tunnettu autotuunaaja

Kim on esitellyt kotiaan ja autonsa muun muassa muotiehti Voguen YouTube-kanavalla. Kardashian on promootiomielessä tuunauttanut autojaan ennenkin. Osa Kimin tempauksista on herättänyt myös hilpeyttä sosiaalisessa mediassa.

Kaksi vuotta sitten Kim kietoi Lamborghini Urus -katumaasturinsa valkoiseen pörrökankaaseen. Hän käytti pörröautoa Skims-alusvaatebrändinsä markkinoinnissa, ja auto päällystettiinkin samalla materiaalilla kuin mitä vaatemallistossa oli käytetty.

Tälläkin kertaa Kardashianin ideana todennäköisesti on markkinoida Skims-vaatebrändiä ja omaa kosmetiikkamerkkiä, joiden kuoseissa on nähtävillä samoja sävyjä kuin Kimin autossa.

Kim on jakanut videoita kustomoiduista autoistaan myös Twitter-tilillään.

Vaikka mudanväriset autot olivatkin suhteellisen suosittuja Yhdysvalloissa jo ennen Kardashianeja, on Kimillä ollut valtava vaikutus autoväritrendin lisääntymiseen jopa siinä määrin, että haamun harmaan sävyä on ehdotettu muutettavan "Kardashianin harmaaksi".

Kimin Lamborghinien ja Rollsien kustomoinnit maksoivat yli 100 000 dollaria, sillä autot ovat saman värisiä sisältä ja ulkoa. Myös ratti ja vaihdekeppi ovat saaneet neutraalin ghost grey -sävyn.

Yhden auton sävyttäminen kestää vähintään kuukauden, sillä auto täytyy käytännössä purkaa osa osalta, että sen kaikista osista saadaan "haamun harmaa".

Mitä Kim ensin, sitä muut perässä

Kim Kardashian ennakoi hämmästyttävällä tavalla maailmanlaajuisen trendin. Maailman suurimpiin kuuluvan auto- ja sisustusmaalitehtaan PPG:n tutkimuksen mukaan nouseva trendi auton väreissä ovat maanläheiset, neutraalit sävyt.

PPG-maaleja Suomessa maahantuo Cora Väri Oy, jonka toimitusjohtaja Jarmo Tuovinen kertoo MTV Uutisille, että heillä on tehty sama havainto uudesta trendisävystä.

– Toimitamme maaleja autojen kolarikorjaukseen, joten vielä ainakaan ei ole tätä maalia vauriokorjaukseen toimitettu, mutta katukuvassa tämän uuden sävyn ilmaantuminen on ollut ihan silmiinpistävää.

Ensin muoti, sitten auto

Tuovisen mukaan PPG toimittaa heille sävyvalmistusreseptejä uusiin sävyihin, joten mahdollisesti tulevaisuudessa sävyä alkaa näkymään myös vauriokorjauksissa.

Neutraalit, maanläheiset greigen sävyt ovat olleet suosittuja jo kotimaisessa sisustuksessa, mutta autoissa ne ovat Tuovisen mukaan uutta.

– Autovärien trendit kulkevat samaa polkua muiden väritrendien kanssa.

Sävyjä suunnitellaan Tuovisen mukaan noin kolme vuotta, ennen kuin ne ilmestyvät myyntiin.

– Rakennusmaalaus on PPG:llä todella suurta, ja nämä maanläheiset sävyt ovat olleet talomaaleissa jo saatavilla.

– Yleensä sävyt tulevat ensin vaatteisiin, sitten sisustukseen ja sitten autoihin, Tuovinen tietää.

Autokaupassa tuttu ilmiö

K-Auton Audi-tuotepäällikkö Fred Renwall kertoo, auton väritrendejä tulee jatkuvasti lisää.

– Aina joku väri on muodissa.

Neutraalin matan sävyt ovat tällä hetkellä haluttuja myös uusissa Audeissa.

– Tällä hetkellä trendi näyttäisi olevan tietty neutraali harmaan sävy, joka on tullut jo vakioväriksi useisiin sähkö-Audeihin.

K-Auton Volkswagen-tuotepäällikkö Tapani Tunturi kertoo, että trendi näkyy myös Volkkareissa.

– Trendi näkyy myös meillä, tämän värisiä autoja ei ole ennen ollut.

Tunturin mukaan sävytys maksaa noin 200 euroa ylimääräistä.

– Joissain malleissa se on saatavilla jo vakiosävynä.

Sävy minttiin vaikka teipillä

Sävytys ei siis välttämättä maksa maltaita, mikäli tyytyy siihen, että vain auton runko on mudanvärinen. Mutta mikäli haluaa tuunata autonsa sisustusta myöten, kuten Kim Kardashian, vaatii se hieman lisäpätäkkää.

Kardashianien autotrendiin kuuluu, että kaikki auton osat vanteita myöten sävytetään samalla neutraalin sävyllä. Jos rahat eivät riitä koko auton sävyttämiseen, keksii käsistään näppärä kyllä keinot.

– Olen havainnut, että jotkut teippauttavat auton osia lisää tällä samalla sävyllä, Fred Renwall kertoo.

Tunturi muistelee, että Porsche oli ensimmäisiä, joilta maasävyjä tuli ensimmäisten joukossa.

– Tämä sävy on ollut tarjolla aiemmin urheiluautoissa.

Arktinen harmaa ja liitu

Porschella on ollut saatavilla jo jonkin aikaa niin kutsuttuun muted tone -sävyperheeseen kuuluva vaalea crayon-sävy. Kyseinen sävy on aavistuksen verran ruskehtava liidun sävy ilman metallihiukkasia.

Tänä vuonna Porsche GT4 RS -malliin on tullut sävy arctic grey, joka on tummempi harmaa ja menee samaan väritrendiin.

Kuukiven harmaa Kia

Delta Auton liiketoimintajohtaja Teemu Hakala kertoo, että värimaailma on hänelle hyvinkin tuttu, ja se on myös toivottu sävy asiakkaiden taholta.

– Toistaiseksi sävyä on saatavilla vaan Kian EV6-malliin.

– Kialla se on moonstone grey [kuukiven harmaa], ja sitä on aika paljon kyselty. Myös Jeepillä on valikoimissa tällainen maanläheinen vihreän sävy.

Katukuvassa trendiväri ei kuitenkaan vielä Hakalan mukaan välttämättä näy suurissa määrin, sillä tällä hetkellä toimitetaan koronan aikana tilattuja uusia autoja.

– Tällä hetkellä luovutettavat uudet autot on tilattu 8–9 kuukautta sitten. Arvioisin, että näitä Kia-autoja näkyy katukuvassa jo vuoden päästä enemmän.

Hakala toivoo, että myös muut autovalmistajat laajentavat pian värivalikoimaansa, sillä neutraalit sävyt selvästi kiinnostavat asiakkaita.

Ihmiset, jotka tämän trendivärin näkevät luonnossa, eivät välttämättä osaa edes kuvailla sitä autoliikkeessä.