Vihanpito syvenee – prinssi Harry suunnitteli kaikessa hiljaisuudessa nimensä vaihtamista

Prinssi Harry konsultoi enoaan Charles Spenceriä prinsessa Dianan tyttönimen käytöstä.

Prinssi Harry kysyi lähteiden mukaan taannoin enoltaan, edesmenneen äitinsä prinsessa Dianan veljeltä Charles Spencerilta voisikohan hän vaihtaa sukunimensä äitinsä tyttönimeen eli Spenceriin, kertoo Telegraph.

Harryn kerrotaan tiedustelleen asiaa enoltaan erään Ison-Britannian vierailunsa aikana. Sen jälkeen, kun Harry ja herttuatar Meghan asettuivat asumaan Yhdysvaltoihin lastensa kanssa, on Harry piipahdellut silloin tällöin synnyinmaassaan.

Charles Spencerin puolestaan kerrotaan vastanneen Harrylle, ettei tämän kannattaisi vaihtaa sukunimeään Spenceriksi niiden haasteiden tähden, mitä se voisi aiheuttaa juridisesti.

– He kävivät hyvin ystävällisen keskustelun, ja Spencer varoitti häntä ottamasta tällaista askelta, lähde kertoo.

Teknisesti brittikuninkaallisilla ei ole sukunimeä, mutta edesmenneiden kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin myötä Mountbatten-Windsor vakiintui kuninkaallisen perheen jäsenten sukunimeksi. Lapsuudessaan Harry ja prinssi William käyttivät kuitenkin sukunimeä Wales heidän isänsä Charlesin ollessa Walesin prinssi.

Mountbatten-Windsor on ollut myös Harryn ja Meghanin lasten Archien, 6, ja Lilibetin, 3, sukunimi. Tosin Meghan hämmensi alkuvuodesta Netflix-sarjassaan With Love, Meghan oikaisemalla näytteljiä Mindy Kalingia, joka kutsui häntä Markleksi, joka on Meghanin tyttönimi. Meghan korjasi olevansa nykyään Sussex.

Tuolloin ilmi tuli laajemmin, että Harry ja Meghan olivat ottaneet perheensä käyttöön Sussex-sukunimen. He ovat titteleiltään Sussexin herttua ja herttuatar.

Tieto siitä, että Harrylla vaikuttaisi olevan halukkuutta vaihtaa sukunimensä, vahvistaa entistä enemmän vaikutelmaa siitä, että Harryn välit kuninkaalliseen perheeseensä ovat äärimmäisen huonot.

Harry ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan vuoden 2020 alussa.