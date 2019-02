Yksityinen päiväkotiketju joutui tulilinjalle – toimitusjohtaja kiistää kroonisen hoitajapulan: "Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien tehtäviin siivous ja ruoka eivät kuulu"

Ylelle nimettömänä kommentoineen työntekijän mukaan sijaisia ei pääsääntöisesti ole saanut palkata, ja virheistä eteenpäin kertoneita on painostettu jättämään työnsä. Uudeltamaalta oleva lastentarhanopettaja kertoi Ylelle, että tilapäinen henkilöstön alimitoitus on jokapäiväistä.

Virpi Holmqvistin mukaan kysymyksessä ovat olleet yksittäiset tapaukset paikkakunnilla, joissa sijaisten saaminen päiväkoteihin on vaikeaa.

Toimitusjohtaja kertoo MTV Uutisille, että sekä asiakastyytyväisyys, että henkilöstön tyytyväisyys ovat olleet kyselyissä tasolla neljä. Viisi on mittauksen suurin luku.

– Koko alalla on iso pula sekä pätevistä työntekijöistä että sijaisista, Holmqvist muistuttaa.

Ruoanlaitto ei kuulu kasvattajille



Toimitusjohtajan mukaan yrityksellä on käytössä palautekanava sekä työntekijöille että asiakkaille, joiden kautta palautetta voi lähettää nimettömänä. Toimitusjohtaja ei tunnista yhtiön toiminnassa Ylen jutussa esitettyjä väitteitä. Hän kertoo linkittäneensä uutisen yhtiön työntekijöiden suljettuun some-ryhmään, jossa asiasta oli käyty keskustelua.

– Johtamiseni kulmakivi on avoimuus. Henkilökunnan tyytyväisyys on tasolla neljä viidestä ja tutkimuksessa 90 prosenttia sanoi, että työyhteisön ilmapiiri on hyvä.