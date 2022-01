Loppuvatko lastenhoitajat kesken Helsingistä? Kaisa vei lapsensa hoitoon, vastassa oli karu viesti: "Vihjattiin suoraan, että kannattaa kääntyä kotiin"

– Kai tässä on pakko sopeutua ja ymmärtää tilanne, Kaisa tuumii.

Iso pula hoitajista

Hoitajien sairauspoissaoloja paikkaava henkilöstöpalveluyhtiö Seuren asiakaskokemuksen johtaja Kaarina Liimatainen kertoo, että pääkaupunkiseudulla on iso hoitajapula. Se ei ole kuitenkaan uusi asia.

– Tällä hetkellä on sellainen tilanne, että varhaiskasvatuksessa oikeastaan tuolta vuoden 2017 lopulta asti on ollut iso hoitajapula. Meillä ei ole riittävästi tarjolla henkilöstä suhteessa siihen, mikä tarve todellisuudessa on.