"Silmissä voi olla hullun kiiltoa" – miksi kissa tai koira alkaa yhtäkkiä säntäillä sekopäisesti ympäriinsä?

Miksi kissa tai koira yhtäkkiä spurttaa juoksemaan hulluna ympäri asuntoa tai koira alkaa säntäillä minne sattuu järjettömän oloisesti? Kysyimme eläinsairaala Mevetin eläinlääkäri Jutta Puomiolta , mikä on tämä säntäilykohtaus, joka myös zoomies-termillä tunnetaan.

"Frenetic Random Activity Period"

Tieteellisempi termi "sekoiluilmiölle" on "Frenetic Random Activity Period" (FRAP). Puomio kertoo, että sille ei vielä suomen kielessä ole selkeää vastinetta.

Syytä huoleen ei yleensä ole, sillä kyseessä on usein aivan normaali tapahtuma.

Koiran häntä voi heiluessaan kertoa omistajalle ilon lisäksi lähes mitä vain. – Tämä on mielestäni tärkeä myytti murrettavaksi, eläinkouluttaja Anna Sydänheimo sanoo.

"Zoomiesin" syynä ehkä tylsistyminen tai innostuminen

Aktiivisuuskohtaus tulee yleensä sen jälkeen, jos koira on esimerkiksi ollut päivän kotona ja sillä on ollut tylsää. Illalla energia vapautuu purkauksenomaisesti. Aamut ovat myös yleinen ajankohta näille energisyysspurteille.

– Niin sanottu zoomies on ihan normaalia käytöstä. Se ei ole koirille tai kissoille vaarallista, ellei käy niin, että spurttailun yhteydessä se törmää johonkin, juoksee päin seinää tai muuta tällaista. Itsessään kohtaus ei ole vaarallinen, Puomio sanoo.

"Zoomies" on verrattain yleinen ilmiö, sanoo Puomio. Yleisyys vaihtelee hieman sen mukaan, miten energinen rotu on kyseessä. Lisäksi se on yleisempää nuorilla eläimillä ja vähenee iän myötä.