Miesflunssako muka vitsi? Tutkimukset paljastivat miesten olennaisen heikkouden

– Siinä on ihan perustutkimusta hyvin paljon eli on katsottu esimerkiksi virusinfektion aiheuttamia immuunivasteita elimistössä, ja stressihormonireaktioita. Sitten on katsottu, kuinka pitkään kestää toipuminen ja kuinka pikaisesti pystyy palaamaan töihin. On myös katsottu, kuinka usein tulee komplikaatioita, jatko-ongelmia virustautien jälkeen tai jopa kuolleisuutta, kuten covidin yhteydessä on selvitetty, Turun yliopistollisessa keskussairaalassa työskentelevä Knuuti toteaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.