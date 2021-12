Silmäsairaus voi iskeä salakavalasti – optikko kertoo, kuinka usein näkö tulisi tutkituttaa

Asiakastyössään Saarikoski on havainnut yleistyvän ilmiön: asiakas on tullut vain päivittämään silmälasinsa, mutta näöntutkimuksessa havaitaan muutoksia, jotka myöhemmin silmälääkärin vastaanotolla varmistetaan varhaisvaiheen silmäsairaudeksi.

Syy tälle ilmiölle on selkeä.

– Se liittyy väestön ikääntymiseen. Mitä enemmän vanhempia ihmisiä on, sitä enemmän on silmäsairauksia, Saarikoski kertoo.

Tarvittaessa silmälääkärin pakeille

Näöntutkimuksen yhteydessä usein tehtävä silmäpohjakuvaus on ainoa hetki, jossa silmän verisuonia pääsee tarkastelemaan suoraan. Silmänpohjassa voi olla esimerkiksi verenvuotoja.

– Luomitapaukset ohjataan silmälääkärille, koska pitää seurata, muuttuuko luomi jotenkin. Silmänpohjan luomia on vaikeampi seurata kuin iholla olevia luomia.

Näöntarkastukseen mieluusti kahden vuoden välein

Näöntarkastusta suositellaan, vaikka näkö tuntuisikin pelittävän

Eräitä yleisiä silmäsairauksia

Silmänpohjan ikärappeuma

Yksi yleinen silmäsairaus on silmänpohjan ikärappeuma, jota esiintyy etenkin yli 60-vuotiailla. Se vaurioittaa silmän verkkokalvon tarkan näkemisen aluetta. Yliopistosairaanhoitopiirien ylläpitämän Terveyskylä-verkkopalvelun mukaan se heikentää muun muassa lukunäköä sekä kasvojen tunnistamista.

Silmänpohjan ikärappeuma oireilee tyypillisesti suorien viivojen vääristymisenä sekä näön tarkkuuden alentumisena. Silmänpohjan ikärappeumalla on kaksi muotoa: kostea ja kuiva.

Glaukooma

Toinen yleinen sairaus on glaukooma eli silmänpainetauti . Tämä näköhermon sairaus vaurioittaa ensimmäiseksi ääreisnäköä. Glaukooma voi olla pitkän aikaa oireeton. Alkuoireena voi olla näkökentän kaventuminen.

Kaihi

Yleinen silmäsairaus on myös kaihi, joka on erittäin yleinen ja normaaliin ikääntymiseen kuuluva ilmiö. Kaihissa silmän sisällä oleva mykiö on samentunut. Kaihi voi olla molemmissa silmissä tai vain toisessa.