Ikänäköleikkauksiin liittyy vääriä odotuksia – ei tuo takaisin nuoruuden näköä

Näe ry on tehnyt pitkään Silmälasien käyttö ja näöntutkimus Suomessa -tutkimussarjaa yhdessä Taloustutkimuksen kanssa, ja toissa vuonna noin kuusi prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista oli käynyt jonkinlaisessa taittovirheleikkauksessa. Selvästi suurin osa näistä oli nuorille aikuisille tehtyjä laserleikkauksia ja vain kaksi prosenttia ikänäköleikkauksia.

– Ikänäköleikkaus valitaan useimmiten silloin, jos silmälaseista tai piilolaseista on haittaa esimerkiksi työssä tai harrastuksessa, Tast arvioi.

– Nykypäivän monitehosilmälaseista ei pitäisi enää huomata, että ne ovat moniteholasit – kiitos erilaisten tietokoneavusteisten linssinhiontaohjelmien. Monitehopiilolasien käyttäjäkunta sen sijaan on jäänyt erittäin pieneksi, Kivelä kertoo.

Hämäränäön poikkeavuutta

Yleisin ikänäköleikkaus on niin sanottu linssileikkaus. Tastin mukaan ne ovat erittäin turvallisia leikkauksia ja isoimmat ongelmat liittyvätkin vääriin odotuksiin.

– li jos elämä on ollut hiukan hankalaa monitehosilmälaseilla tai -piilolaseilla ja on ajateltu, että linssileikkaus toisi täydellisen avun näkemiseen, edessä voi olla pettymys, sillä eihän se tuo sellaista näköä, joka ihmisellä on ollut ennen ikänäköoireita, Tast sanoo.