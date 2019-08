Suomen ainoa supersankari Laserskater on luistellut yli 20 vuotta Helsingin kaduilla: Auttaa köyhiä, sairaita ja ottaa kuvia rikoksentekijöistä – sanoo pakolaistulvan vaikuttaneen kaupungin turvallisuuteen

– Yhdysvalloissahan tämä on yleistä. Siellä supersankaritoimintaa on ollut jo 1970-luvulta lähtien, hän kertoo ravintola Oosterin kulmapöydässä ja siemaisee pienestä olutlasista suunkostuketta.

Pieniä hyviä tekoja

Varjelee siviiliminäänsä

Lähimmäksi Laserskaterin siviiliminää on päästy Image-lehden haastattelussa vuonna 2010. Miehen mainittiin tuolloin olevan yli nelikymppinen IT-alan ammattilainen. Kirjahyllyissä on niin sarjakuvia, historiallista tietokirjallisuutta kuin Nietzscheäkin.

Huolissaan seksuaalirikosten noususta

– Väkivaltarikollisuus on huomattavasti vähentynyt. Oikeastaan vain yksi rikollisuuden muoto on viime vuosina lisääntynyt. Se on sukupuolinen häirintä ja raiskaukset, mistä on puhuttukin medioissa.