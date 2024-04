Poliisi varoittaa kavalista huijareista – onnistuneet viemään kymmeniätuhansia euroja

Helsingin poliisilla on käynnissä useita esitutkintoja, joissa uhreille on soitettu poliisin tai pankin nimissä.

Uhrilta vietiin 30 000 euroa

Huijari uteli uhrin pankkitunnuksia

Valepoliisi tarjosi apuaan

Poliisi: Ole heti yhteydessä pankkiisi

– Jos puhelusta, tekstiviestistä tai sähköpostista herää pienikin epäilys, että jotain on vialla, puhelu on syytä lopettaa välittömästi eikä viesteihin kannata vastata. Jos on antanut tietoja itsestään yhteydenottajalle, on oltava heti yhteydessä pankkiin, sanoo rikoskomisario Kari Martikainen poliisin tiedotteessa.