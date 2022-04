Sijoitettujen lasten määrä on tuplaantunut Suomessa – "On supistettu perushoidosta ja peruspalveluista"

Korona supisti palveluita entisestään

– Meillä on supistettu tästä perushoidosta ja peruspalveluista. Kouluterveydenhuolto, psykologipalvelut, neuvola. Sieltä on väkeä siirretty myös koronatehtäviin. Eli ihan arjen kohtaaminen siellä koulussa, tai siellä missä lapsi on, on vähentynyt. Tuen tarpeet ovat jääneet vähän piiloon, ja sitä kautta on ylikuormittunut paine erikoissairaanhoitoon ja nuorisopsykiatriaan, Yliruka kertoo.