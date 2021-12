Sihvosen sivallus: Leijonat löi Venäjän uudenlaisilla lääkkeillä – Jukka Jalonen kävi syystä kuumana huijareille

Tästä pidin

Uusjaloslaisuus on aika tuore juttu, se on noin vuoden vanha asia. Siinä on lisätty entiseen jaloslaisuuteen roima annos lisää puolustuspelaamisen merkitystä, oli kyse sitten trapin pelaamisen määrästä ja laadusta; puolustusalueen puolustuspelaamisen määrästä ja laadusta; ja siirtokiekkopelaamisesta omalta alueelta keskialueelle.