Petteri Sihvonen: Nuorten Leijonien syvä pelivalmius petti Kanadaa vastaan – somehuutelijat väärillä jäljillä

Osassa suomalaisen jääkiekkoilun asiantuntijoissa ja lajin ystävissä uinuu lievä hallitsematon vastajännärin haamu, joka aktivoituu tai on aktivoitumaisillaan aina, kun Leijonat tai Nuoret Leijonat tai suomalainen seurajoukkue kokee edes yhden tappion tai useampia tappioita jossakin turnauksessa.

Vastajännäreille muun yhdistävä tekijä on pohjoisamerikkalaisen jääkiekkoilun ihailu, ja on heissä myös ripaus ruotsalaisen lätkän fania.

Kommenteissa ihailtiin kanadalaisten kaksinkamppailuvoimaa. Ihmeteltiin, kuten usein viime vuosina vastaavissa tilanteissa on ihmetelty, että Nuorten Leijonien pelaajat pelaavat sentään SM-liigassa aikuisten lätkää, että eikö sen pitäisi merkitä jäällä sitä tai tätä junioripelejä pelaavia vastaan. Oltiin tohkeissaan siitä, miten nopeasti kanadalaiset kääntävät peliään. Ja huippu tällä kertaa oli, kun suomalaisia nuoria pelaajia kehotettiin nostelemaan enemmän puntteja salilla, koska verrattuna kanadalaiseen ikätoveriin, kuulemma, suomalainen pelaaja on niin kovin heikko.

En saata myöskään unohtaa, miten pohjoisamerikkalaista lätkää kehuttiin maasta taivaisiin viime keväänä miesten MM-finaalin ensimmäisellä erätauolla, kun näytti, että kanadalaiset kuittaavat heittämällä kultamitalit. No, ääni kellossa muuttui sitten taas, kun Sakari Manninen kihautti MM-kultaa jatkoerämaalillaan Tampereen Nokia Arenassa.

En kuitenkaan tulkitse siten, että meillä olisi kovinkaan paljon sellaista väkeä, jolla peräti käsi puristuu housuntaskussa nyrkkiin, kun he kuulevat sanat: Meidän peli. Niin hurja se oppositio ei sentään ole. Ja, toisaalta, pysyäkseen elinvoimaisena ja voittavana toki suomalainen jääkiekkoilu tarvitsee kriittistä keskustelua vaiheilleen.

Kriittisyyttä tarvitaan muun muassa siksi, että kyse on huippu-urheilusta, jossa myös vastustajat tekevät päivästä toiseen hartiavoimin töitä ohittaakseen Suomen lätkässä. Emme voi jäädä lekottelemaan valtaamiimme asemiin.

Esimerkki vastustajan kehittymisestä on muun muassa eilinen Kanadan nuorten maajoukkue. Sen sijaan että ihailisimme vanhalta pohjalta kanadalaisten kaksinkamppailuvoimaa sinänsä, olisi tullut huomata, että kanadalaisten kamppailuvalmiutta ja -voimaa lisäsi kosolti se, miten hyvällä rakenteella ja rytmillä Kanada pelasi. Miltä etäisyyksiltä ja mistä vauhdeista ja minkälaisten hyökkäysten ja puolustusten rakenteiden pohjalta kanadalaiset pääsivät kamppailuihin kiinni.

Olisin kernaasti noukkinut suuriin korviini puheita, joissa olisi huomautettu, että Kanada pelasi, hieman laskutavasta riippuen, vähintäänkin saman määrän, mutta mieluummin enemmän kenttätasapainoisia rintamahyökkäyksiä kuin Suomi. Siltä pohjalta on kanadalaisen hyvä kamppailla! Sanoisin, että ennen kuin lähetämme omat poikamme punttisalille, kannattaa meidän ensin pistää kuntoon se, missä olemme maailmaan parhaita: taktinen peli ja yhteistyön jääkiekko.

Nuorten Leijonien pelivalmius

Fakta on, että eilisen kovan ottelun aivan alun pelin virtausta hallitsi lievästi Suomi. Siinä mielessä Antti Pennasen Nuorten Leijonien pelivalmius oli erinomaista luokkaa. Käyttäisin tässä yhteydessä ilmaisua, että pintapuolinen pelivalmius oli hyvä. Ilman hyvää pintapuolista pelivalmiutta tasaista lätkämatsia on liki mahdoton voittaa.

Toinen luokka on syvempi pelivalmius. Sitä tällä erää Nuorilla Leijonilla ei ollut riittävästi. Syvä pelivalmius on sellaista valmiutta, jossa pelaajilla on mielessään selvät yhteiset toimintamallit maksimaalisia kuviteltavissa olevia luvassa olevia pelivaikeuksia ja -haasteita vastaan, jotka kovemmanpuoleinen vastustaja aiheuttaa. Joskus niitä haasteita aiheuttaa jopa itse peli ja sen lainalaisuudet ja jopa sen varaamat sattumat, kuten tällä erää vastustajan tekemä avausmaali ja siitä seuraava vastustajan nouseva itseluottamus ja sitä mukaa kohoava kyky pelata, kuten Kanada viljalti pelasi, voimakkaasti paineistaen.