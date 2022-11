Sihvosen sivallus: Kari Jalosen Tshekki ”pölli” Meidän pelin ja pesi sillä Suomen – jääkö Leijonien erikoisuus historiaan?

Tästä pidin

Karjala-turnauksessa Tshekin joukkue pelasi Suomea vastaan upeaa omaa versiotaan Meidän pelistä. On toki reilua puhua ”heidän pelistään”. Tshekki on kova nippu taitavine pelaajineen, kun se pelaa noin laadukasta yhteistyön jääkiekkoa.

Kari Jalosella on iso mietinnän paikka, kannattaako ensi kevään MM-kisoihin ottaa viime kevään mitassa vahvistuksia NHL:stä. Nähdäkseni NHL-pelaajat toivat sellaista sekaannusta joukkueen pelaamiseen, ettei Jalonen voinut toteuttaa kaikkia pelillisiä aikeitaan täysimääräisesti kisoissa. Toisaalta hän taiteli ja keinotteli kokeneena valmentajana, säilyttäen pelaajiensa luottamuksen.

Tätä en pitänyt

Olen ollut koko ajan epäilevällä kannalla Leijonien viljelemää toisen erän pelaamista kohtaan. Leijonat pelaa silloin hanakasti pystyyn ja muuttaa peliään prässivoittoisemmaksi. Se toki osaltaan toi kevään 2019 maailmanmestaruuden, mutta toisaalta Jukka Jalonen on ollut sen kanssa varovainen ja säästeliäs kausilla 2020–21 ja -21–22.

En paljoa liioittele, kun sanon, että toisen erän kahlitsematon ja hallitsematon peliolosuhde – jonka Leijonat itse loi – sotki lopulta suomalaisten pelaamisen konseptin. Hurlumhei-pelaaminen kovaa vastustajaa vastaan on kuin kolikon heittoa. Asioita alkaa tapahtua, mutta ei voi olla varma, että mihin suuntaan. Kaiken kukkuraksi jäähyalttius kasvaa. Nyt Tshekki voitti tämän pokerierän ansaitusti. Jopa niin, että Kari löi Jukan Jalosten välisissä. Toki osin onnella, mutta kuitenkin. Sen jälkeen, kun onni hieman potkaisi Tshekkiä, joukkue otti niin vahvat ohjat pelistä kuin olla ja voi.

Tätä ihmettelen

Tappiota ei voi vyöryttää maalivahti Niclas Westerholmin piikkiin, mutta kyllä tässä sopii hieman jälkijättöisestikin ihmetellä, että Jalonen esikuntineen valitsi Westerholmin Leijoniin. Westerholmin alkukausi SaiPassa on ollut kehno. Harvoin Leijoniin valitaan maalivahtia vain muutaman hyvän pelin perusteella.

Se kuitenkin on mukavaa ihmeteltävää, miten SM-liiga tuottaa uusia ja uusia laadukkaita pelaajia. Tshekkiä vastaan hyviä näyttöjä löivät pöytään pelaajat kuten Jerry Turkulainen, Aapeli Räsänen, Joose Antonen ja Valtteri Merelä.

Tätä odotan

Odotan suurella mielenkiinnolla isänpäivän ratoksi Leijonien ja Tre Kronorin kohtaamista. Tästä alkaa uusi aikakausi, kun Ruotsin penkin takana on nyt uusi luotsi: Sam Hallam. Tre Kronorin pelaaminen on aina muuttunut, kun päävalmentaja on vaihtunut. Ruotsilla ei ole Suomen tapaan yhtä tiettyä pelitapaa, jota kaikki merkkivalmentajat valmentavat sitä hieman varioiden.