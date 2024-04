Tommi Niemelä toisti kyyneleet silmissä tutun mantran – "Jos joku ei usko, niin paskaako sillä on väliä"

– Kiitollisuus on päällimmäisenä pinnassa. Meillä on ollut yhtä henkilöä lukuun ottamatta sama valmennustiimi kasassa koko neljän vuoden ajan. Kaikki, ketkä ovat olleet tässä mukana, ovat olleet ihan mahtavia tyyppejä. He ovat aidosti heittäytyneet tähän hommaan mukaan. Tuossa oli monta pelaajaa, jotka olivat koko pätkän ajan mukana. Ja sitten oli uusia jätkiä, jotka ovat uskaltaneet heittäytyä ihan samalla tavalla meidän juttumme matkaan. Olen todella ylpeä siitä, että ansaitsimme sen luottamuksen, mikä tuolla oli. Se on makeaa. Totta kai harmittaa tämä tulos, mutta samaan aikaan koen valtavaa ylpeyttä siitä, miten olemme saaneet luotua sellaista vuorovaikutusta tuohon yhteisöön, mistä moni voi vain unelmoida, Niemelä sanoi Tampereen Nokia Arenan pelaajakäytävällä.