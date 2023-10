Sihvonen: Mestariluotsi kohtasi iänikuisen pelkonsa – nyt SM-liigassa nähdään hämmästyttäviä asioita: "Tuo viheliäinen kutsumanimi voidaan poistaa"

Peli näyttää kaiken! Vai näyttääkö?

Jukka Rautakorven JYP pelaa juuri nyt aivan eri tavalla kuin viime sesongilla, joka oli jyväskyläläisille enemmän kuin raskas. Ei, kyse ei ole varsinaisesti siitä, onko JYPin pelissä nyt enemmän pystysuunnan hyökkäyksiä tai viivelähtöjä – kyse on ennen muuta siitä, että JYPin pelaajat pelaavat rennommin ja itsevarmemmin.

Toki kyse on myös siitä, millaista rytmiä (ne nopeat ja hitaat lähdöt ja niiden sopiva suhde, mitä peli kulloinkin pyytää pelaamaan) JYP nyt pelaa, mutta rytmi voi olla mikä tahansa, se ei auta, jos pelaajat pelaavat suorituksensa arasta ja pelokkaasti. Tällä hetkellä pelot loistavat poissaolollaan pelaajien suorituksesta.

Maineikas päävalmentaja Jukka Rautakorpi ehti jo saada pitkän lempinimilistansa perään yhden uuden kutsumanimen pelaajiltaan ankean viime kauden jälkeen, se oli: Ankeuttaja.

Näin Sihvonen arvioi Rautakorven valmennusfilosofiaa kesken viime kauden, tammikuussa 2023:

Vaan nyt JYPin peli ja pelaaminen näyttävät, että tuo viheliäinen kutsumanimi voidaan poistaa Rautakorven vaiheilta, tai ehkä tulee sanoa, että se voidaan ainakin väliaikaisesti laittaa hyllylle. Pitkä edessä oleva sesonki näyttää, pääseekö seepra raidoistaan lopullisesti.

JYPiltä tämä kausi 2023-2024 alkoi vähintäänkin haastavasti jo harjoituspelien osalta. Olin Turussa paikalla aivan ensimmäisessä harjoitusmatsissa JYP-HPK, jossa jo pelin toisessa erässä Rautakorpi ja apuvalmentaja Ville Nieminen huusivat vaihtoaitiosta erotuomareiden korvat punaisiksi. JYP oli ollut suvereeni kyseisen matsin, se pelattiin 11.8.2023, ensimmäisessä erässä, toiseen erään JYP lähti pelaamaan holtitonta "toisen erän lätkää", menetti ehdon tahdoin peliotteensa, hävisi matsin, ja valmentajat saivat huomata huutaneensa kurkkunsa käheäksi aivan turhaan.

Muutoinkin tulos kiersi JYPiä harjoituspeleissä. Tiedot joukkueen liepeiltä kertoivat, että tunnelma joukkueessa oli hieman, no – ankea. Jyväskyläläiset hävisivät kaikki pelinsä, vastustajinaan HPK, TPS, SaiPa, KalPa (kahdesti) ja Sport (niin ikään kahdesti).

Minun on loikattava tuolta elokuun alun Turun harjoituspelistä Hämeenlinnaan päivämäärään 27.9.2023, jolloin JYP tuli vahvoin aikein Rinkelinmäelle ryöstöretkelle käsillä olevan kauden viidenteen sarjapeliinsä. HPK:n sarjapelikohtaamisen ja mainitun harjoituspelin välillä oli ainoastaan 47 vuorokautta.

Ennen viidettä sarjapeliään JYP oli hävinnyt kotonaan TPS:lle jatkoajalla 2-3, voittanut vieraissa jatkoajalla Jukurit 4-3, hävinnyt Jyväskylässä Tapparalle 0-4 ja voittanut KooKoon Kouvolassa 3-0. Kuusi pistettä kahdestatoista, sitä voi kutsua ihan kohtuulliseksi aluksi. Mutta se ei ole mitään sen rinnalla, mitä sanon seuraavaksi.

Olin sopivassa asemassa katsomossa Rinkelinmäellä, kun HPK kohtasi sarjapelissä JYPin. Sopivassa sikäli, että pystyin hyvältä tuntumalta tarkkailemaan molempia vaihtoaitioita ja sieltä ennen muuta päävalmentajia Matias Lehtonen ja Jukka Rautakorpi.

JYP suorastaan leikitteli HPK:n kustannuksella jäällä. Kirjoitin toisaalle, että JYP ajoittain peräti peippaili pehmeästi jäällä. Nähtiin jopa kaksi ilmaveivimaaliyritystä jyväskyläläisten hyökkääjiltä. Rautakorven JYPissä! Sen sijaan ei nähty mitään rautakorpilaista "tappamisen meininkiä" eikä "jauhamista".

Onko vanha seepra sittenkin pääsemässä raidoistaan? Onko Rautakorpi luomassa nahkaansa?

Siksikö SM-liigan pistepörssin keulilla keikkuu nyt peräti kolme JYP-pelaajaa Jerry Turkulainen, Sami Niku ja Reid Gardiner? Senkö tähden Juuso Puustinen kihauttaa entisessä kotikaupungissaan Kuopiossa voittomaalilaukauskilpailussa KalPaa vastaan neljä maali neljästä yrityksestä – hymy huulilla?

4:38 Onko Jerry Turkulainen Liigan aliarvostetuin superstara? – "Tykkään olla taustalla."

Senkö takia – että Rautakorpi on vihdoin höllännyt kravattiaan ja tullut johtajana tähän päivään – JYPin ylivoimaprosentti on maaginen 43,33? Mikä tietysti osaltaan selittää tuossa edellä esittämäni tilanteen SM-liigan pistepörssin kärjessä. Fakta on, etteivät pelaajat, joita ketuttaa pelata viidellä viittä vastaan sekä potuttaa pukukopissa ja fysiikkatreeneissä, rentoudu pelaamaan hyvin myöskään ylivoimaa.

JYPistä ei voi sanoa jäännöksettömästi, että voittaminen on vapauttanut ilmapiirin joukkueessa. Toki se on sitäkin, mutta kun näin Rautakorven ja JYPin siitä tuntumalta Rinkelinmäellä, ei JYP siihen mennessä ollut niin paljon voittanut, että voittaminen yksin selittäisi ilmapiirin höllentymistä. Ja kuulkaa vielä seuraavakin:

Tämä kannattaa todetaan vieläpä tuossa pian alla olevasta videosta. Kun JYP peippaili pehmeästi HPK:ta vastaan, se peippaili jopa niin pehmeästi, että se päästi HPK:n totaalisesta sillasta pelaamaan voitosta. JYP johti 3-1, mutta jonkin ajan kuluttua, tarkalleen noin kymmenkunta minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua, HPK tasoitti lukemiin 3-3.

Viimeistään silloin odotin Rautakorven vadin menevän nurin vaihtoaitiossa. Nyt pelaajat saisivat kuulla kunniansa ja alkaisivat arkailla ja hosua jäällä kuten viime kaudellakin. Mutta ei. Olin jo toisella erätauolla odottanut Rautakorven vadin menevän nurin, mutta ei. JYP tuli kolmanteen erään rennosti, vaikka se oli itse peippaillut itsensä jo toisen erän kuluessa vaaravyöhykkeelle, leikkinyt tuloksella.

Varmasti Rautakorvella kiehui sisäisesti rajustikin, kun Kerho tasoitti 3-3. Mutta on tehtävä selväksi perättäisin sanoin noin 25 vuoden kokemuksella Rautakorvesta penkin takana, olen tarkkaillut häntä(kin), en ole ulkoisesti noin tyyntä Jukkaa nähnyt aiemmin vastaavassa tilanteessa. Ja se näkyi myös pelistä ja pelaajista! JYP voitti ottelun jatkoajalla 4-3.

Kurkatkaa tästä alta videolta. Miten rauhallisesti JYP pelaa. Korosteisen rauhallisesti. Koskaan aiemmin en ole edes voittavassa Rautakorven Tapparassa nähnyt tällaista ikään kuin käänteistä reaktiota moiseen tilanteeseen, jossa joukkue ensin oli ollut ylivertainen ja sitten pehmeästi peippaillut itsensä nesteeseen.

1:45 Onko Jukka Rautakorpi muuttunut valmentajana? Näyte osoittaa, kuinka JYPin peliote rauhoittui HPK:n tasoituksesta.

Vertailun vuoksi sanoin vuosi sitten, että Ilveksessä Antti Pennanen itse päättää, aikooko hän Ilveksensä kanssa kilpailla mestaruudesta. Pennanen päätti ettei ei aio, koska lähti peluuttamaan kokeilevaa pystysuunnan jääkiekkoa. Rautakorven osalta kyse ei ole pelitavasta. Kyse on psykologiasta. Rautakorpi itse päättää, aikooko hän kilpailla JYPin kanssa mestaruudesta. Jos aikoo, on Rautakorven kyettävä pitämään ilmapiiri joukkueessa sellaisena, että pelaajilla on varaa välillä hieman jopa peippailla pehmeästi ilman, että he tuntevat heti päävalmentajan hengityksen niskassaan.

Lätkän keittiöpsykologina tulkitsen niin, että Rautakorpi on neljännesvuosisadan ajan valmentanut henkilökohtaisen pelon vallassa. Pelko on johtanut siihen, ettei hän ole tohtinut antaa peliä pelaajiensa pelattavaksi. Ja mikä valtava tietomäärä ja muu osaaminen siinä ovatkaan Rautakorvella menneet hukkaan, kun oma pelko on ohjannut häntä. Todisteena pelostaan Rautakorvella on palkintokaapissaan yhden SM-kullan lisäksi enemmän hopeaa kuin kai kenelläkään muulla.

Totesin ja kysyin tuolla tekstin alussa näin: Peli näyttää kaiken! Vai näyttääkö?

Varasin itselleni kysymykselläni varauloskäynnin. Josko tulkitsenkin JYPin pelistä ja ennen muuta pelaajista väärin, että Rautakorpi olisi muka muuttunut mies. Se on mahdollista. Nimittäin on olemassa myös jursinovilainen reitti päätyä tähän, missä peippaileva JYP on juuri nyt.

Jursinovilaisessa reitissä henkisesti vahvat pelaajat asettuvat päävalmentajaansa vastaan johtavien pelaajien komennossa. Tyyliin, että mouhua koutsi mitä mouhuat, me pelaamme sinusta huolimatta hyvin ja rennosti.

Tosin en usko, että asia olisi noin JYPissä. Jos se on noin, sitten mestaruudesta ja edes mitalista on turha haaveilla keväällä 2024.

Vladimir Jursinovin TPS voitti mestaruuksia tiukallakin ilmapiirillä. Miksi? Siksi, että KGB-koulutuksen saanut Jursi oli askelen edellä pelaajiaan. Hän oli itse luonut tuon ilmapiirin, jossa häntä vastustettiin mutta rakastettiin. Noin nerokas valmentaja Jukka Rautakorpi ei ole.

Rautakorven on syytä vain olla ankeuttamatta JYPin pelaajien tunnelmia, ja hyvä tulee. SM-liigassa on tällä hetkellä muutama noviisi päävalmentajana. He ovat jonkin aivan uuden edessä.

Mutta niin voi olla Rautakorpikin.