Sihvonen: Nuorten Leijonien epätasapaino hämmentää – "Se ei toimi alkuunkaan"

Olen seurannut tarkasti Antti Pennasen valmentajauraa ja hänen valmentamiaan joukkueita aina keväästä 2008 lähtien. On tehtävä selväksi, että nyt MM-turnaustaan pelaava Nuoret Leijonat on hämmentävin ja epätasapainoisin joukkue, jonka olen nähnyt Pennasen käsissä koskaan olleen.

Nähdäkseni epävakaus on sittenkin mentaalipuolen asia, vaikka mukana on taktistakin epätarkkuutta etenkin johtavien pelaajien otteissa.

Ylivoimapeli toimii, alivoima ei

Joukkueen ylivoima- ja alivoimapelaamisen laatuero on ennätysluokkaa. Ensin mainittu on liki käsittämättömän hyvää ja tehokasta; ja vastapainoksi jälkimmäinen on tismalleen yhtä käsittämättömän huonoa ja tehotonta.

Ykkösvitja tuuliajolla peruspelissään

Viidellä viittä vastaan pelattaessa Pennasen joukkueissa on käytännössä aina ollut yksi kärkiviisikko tai hyökkäyskolmikko, joka on näyttänyt muille eteen ja luonut sille saralle koko joukkueeseen itseluottamusta. Tällä joukkueella ei sellaista ole.

Aatu Rädyn johtama ykkösnyrkki on ollut todella heikko peruspelaamisessaan, se ei kykene pelaamaan edes välttävästi Pennasen pelikirjaa. Saksaa vastaan kolmikko ei saanut aikaiseksi ainuttakaan pitkää hyökkäysalueen hyökkäyspeliä! Sama ongelma on vaivannut Rätyjä koko turnauksen ajan.

Huutava pula pitkistä hyökkäyksistä

Psyykkinen valmennus

Kaivataan voittavaa maalivahtia

Seuraavaksi Ruotsi

Koen, että Kanadan vaihtuminen Ruotsiksi – kun Tshekki yllätti USA:n omassa puolivälierässään – antaa tavallaan lisäaikaa Pennaselle saada edellä kuvaamiani monipuolisia joukkueensa ongelmia kuntoon, kun jollain tasolla realismia on koko ajan ollut, että jos mielii voittaa mestaruuden, sillä tiellä jossain kohtaa on lyötävä kovin eli Kanada.

Ja heti samaan hengenvetoon on todettava, että Ruotsi on voitettava tässä ja nyt, sikäli ylimääräistä aikaa ei Nuorten Leijoniin prosessiin liialti siunaantunut. Toisaalta omissa papereissani se olisi tiedetty tarkemmin, mitä odottaa ja miten pelata Kanadaan vastaan. Ruotsi on nyt Suomelle melkein yhtä suuri pelillinen arvoitus kuin Suomi on Ruotsille. Niin ailahdellen kumpikin on ajelehtinut edessä olevaan välieräpeliin.