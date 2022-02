Sihvosen sivallus: Jukka Jalosesta on tullut pokerinpelaaja – ”Leijonat koetteli katsojien hermoja"

Tästä pidin

Tästä en pitänyt

Suorastaan orjallisen toisteisella johtoaseman trapin peluullaan Leijonien pelaajat menettävät hyökkäyspelimentaliteettinsa. Jalonen ei kiellä pelaajiaan hyökkäämästä, varmaan kannustaakin hyökkäämään, mutta se ei vain onnistu, kun puolustusvalmius on päävalmentajan puolelta nostettu niin korkealle prioriteetiksi noissa tilanteissa. Ja lisäksi käy niin, että takaa-ajava vastustaja, kuten nyt Slovakia, saa tunteen siitä päälle, että takaa-ajo sujuu ja siihen on sauma, kun Suomi tuntuu vain vetäytyvän ja puolustavan.

Tämä puolustamisen korkea prioriteetti ei ole ollut Jukka Jalosen pelikirjassa muuta kuin syksystä 2020 lähtien, näin on menty kaudet 2020-2021 ja kuluvan kauden 2021-2022 puolikas näihin olympialaisiin asti. En ole kysynyt Jaloselta, miksi hän on muuttanut pelikirjansa tähän muotoon, nimittäin tämä vie useista peleistä hänen jääkiekkoilustaan pois sen ulottuvuuden, jota hän itse kutsuu Total Hockey’ksi. Aavistelen vain, että kyse on Jalosen puolelta suunnitelmien suunnitelmasta, jonka maali oli pelata olympiakullasta Pekingissä suomalaisin NHL-pelaajin. Tai sitten Jalonen vain aidosti uskoo, että tällainen pelitapa on paras pelitapa voittaa jääkiekko-ottelu.