Sihvonen: Jokerit palasi piittaamattoman härskisti ja anteeksi pyytelemättä suomalaiseen jääkiekkoon

Jokerit teki paluun Suomen kiekkokartalle – faneilta suoraa puhetta: "Kiinnostus on palannut"

Harry Harkimo teki aikoinaan radikaalin munauksen viemällä Jokerit Kalervo Kummolan myötävaikutuksella Venäjän KHL-sarjaan. Nyt se kujanjuoksu on vihdoin ohi.

Päävalmentajan Tero Määtän johdolla Jokerit pelasi hyvää Meidän peliä läpi turnauksen. Näyttää siltä, että Jokereilla on varsin kilpailukykyinen joukkue Mestikseen. Siellä hallitseva mestari Kiekko-Espoo saa Jokereista yhden merkittävän haastajan mukavaksi riesakseen.

Jokerien paluussa on kaikkinaista voimaa. Tapahtumat Pitsiturnauksessa kielivät siitä, että seuraa saa välittömästi tärkeän osan entistä kannattajakuntaansa mukaan katsomoon.

On erinomainen asia, että Jokereiden taustalla on pitkän linjan Jokerit-ihmisiä, kuten Ossi Väänänen. Väänästäkin tärkeämmässä asemassa vaikuttamassa seuran arkeen ovat toimitusjohtaja Antti-Jussi Niemi ja urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki, joilla on myös mittava tausta seurassa.