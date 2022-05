Sibelius-viulukilpailu järjestetään seitsemän vuoden tauon jälkeen – voittajalta vaaditaan tulkintaa ja karismaa

Kasmir Uusitupa, 27-vuotias helsinkiläinen viulisti, oli mukana myös edellisessä kisassa 2015. Se otti koville. Hän jäi tuolloin alkueriin, nyt hän on 18 semifinalistin joukossa.

– Olin ensikisassani vain 20-vuotias. Se oli minulle rankka kokemus. Nuorena sitä kasaa itselleen paineita ja tunsin epävarmuutta siitä, mikä on paikkani tässä musiikin maailmassa.

Ei kannata tulla soittamaan "vain" oikein

– Tietysti klassinen musiikki on tarkasti nuottien mukaista, mutta ehkä ennen vanhaan ajateltiin vain sitä tarkkuutta ja huolellisuutta. Tänään jos tänne tulee soittamaan vain tarkasti ja oikein, se ei pitkälle riitä.

– Pitää olla myös tulkintaa, persoonallisuutta ja karismaa. Se on se selittämätön jokin… se, miten musiikkia ilmennät. Jokainen muusikko luo oman universuminsa, muistuttaa Oramo.

"Kovempi taso kuin kuvitella saatoin"

Maailmalla menestyvä ylikapellimestari ja viulisti Sakari Oramo on nyt ensi kertaa Sibelius-viulukilpailun päättäjä. Hän on hämmästynyt tasosta.

– Voin sanoa suoraan, että taso on korkeampi kuin olisin osannut kuvitella ja mitä olen koskaan ennen tässä kisassa kuullut, Oramo sanoo.

– Jollain tavalla täällä kuuluvat myös korona-ajan patoutumat. Soittajat ovat nuoria (kisan ikäraja on vuonna 1990 tai myöhemmin syntyneet). He ovat harjoitelleet koko elämänsä ja heille tällainen koronan ajanjakso on pitkä aika.