Ennen taideteokset komeilivat pankkien seinillä, jotta ihmiset uskalsivat tallettaa rahansa – Nordean aarteet olivat esillä harvinaisessa näyttelyssä

Uutta ja vanhaa

– Tämä on mielettömän mielenkiintoinen henkilögalleria. Siinä on 22 tuon ajan tuon ajan kulttuurialan merkittävintä henkilöä kuvattuna samassa muotokuvassa. Monet heistä ovat sellaisia, jotka ovat yleensä olleet siveltimen toisessa päässä, sanoo Nordean taidesäätion asiamies Anu Kehusmaa.

Toinen teos, jonka Kehusmaa haluaa nostaa esiin näyttelystä, on Akseli Gallén-Kallelan muotokuva Carl Gustaf Emil Mannerheimista vuodelta 1929. Teoksen tilasi vuonna 1927 Liittopankin hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajana Mannerheim toimi. Teos on siitä harvinainen, ettei Mannerheim esiinny siinä sotilasasussa, kuten yleensä.

– Mannerheim on kuvattuna tässä siviilivaatteissa. Poikkeusellinen on myös hänen rennohko asentonsa.

Teoksia saatu myös maksuksi veloista

Suomen Yhdyspankin vanha pääkonttori on avoinna yleisölle harvakseltaan. Syynä on se, että Nordea käyttää rakennusta edelleen aktiivisesti edustustilana.

Rakennus itsessään on taideteos

Yhdyspankin vanha, jugend-tyyliä edustava, pääkonttori on valmistunut vuonna 1898 ja rakennus itsessään on taideteos. Sen kivinen julkisivu on koristeltu Walter Runebergin taloudellista toimintaa kuvaavilla reliefeillä ja itse rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Gustaf Nyström. Valmistuessaan rakennuksella on merkittävä vaikutus Helsingin arkkitehtuuriin.