Karita Mattila ripittää taiteilijoita MTV Uutisten haastattelussa: Maailmaan on otettava kantaa, epäpoliittisuus on paskapuhetta!

Floridassa asuva Mattila seuraa kärkkäästi myös maailmanpolitiikkaa, koska "taide on poliittista". Musta hevonen voisi piristää Yhdysvaltain presidentinvaaleja, hän tuumii MTV Uutisten haastattelussa.

Karita Mattila laulaa Olavinlinnassa Richard Wagnerin Lohengrin-oopperassa. Teos on vähintään yhtä mahtipontinen kuin 600-vuotias linna, kesto väliaikoineen neljä ja puoli tuntia. Kova rasti kokeneellekin laulajalle.

Roolihenkilö yhtä tärkeää kuin musiikki

– Kyllä se vaatii staminaa, sanoo suoraan kenraaliharjoituksesta MTV Uutisten haastatteluun saapuva Mattila. Se on fyysisesti ja henkisesti vaativa rooli.

Mattila laulaa juonittelevan ja ovelan Ortrudin roolin, ääniala on sopraano. Miten tärkeää hänelle on roolihenkilö, tämän luonne, koska oopperahan on myös teatteria?