"Showtime" hämmästyttää SM-liigassa – raivannut tieltään kilpailijoita yksi kerrallaan: "Altavastaaja-asema sopii itselleni"

Lempinimeä "Showtime" totteleva Petteri Rimpinen on eittämättä ollut yksi kotimaisen jääkiekkosyksyn sensaatioista. 18-vuotias tulokas on urakoinut eniten kaikista liigavahdeista, vaikka hänen piti ennakkokaavailujen mukaan olla Kiekko-Espoo kakkostorjuja.

Asetelma muuttui nopeasti, ja Rimpinen on hinannut sarjanousijan peräti kolmanneksi, kun runkosarjaa on käyty kolmannes. Rimpinen on pelannut 20 ottelusta 17:ssä.